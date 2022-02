Konec prodavaček? U samoobslužných pokladen už platí půlka zákazníků

Seriálová Žena za pultem by se dnes asi divila. Kdyby se díky stroji času ocitla v současném supermarketu, s trochou nadsázky by neměla co na práci. V tuzemských supermarketech totiž roste trend zavádění samoobslužných pokladen, kde si zboží markují sami zákazníci. V řetězcích, které tento způsob placení zavedly, už Češi takřka bez pomoci obsluhy odbaví polovinu všech nákupů a číslo stále roste.

Novinka pro ulehčení nakupování Scan and Shop v supermarketu Tesco v pražském Edenu 12. února. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Vyplývá to z dat prodejců, která poskytly Deníku. Přechod k samoobslužným pokladnám navíc ohlásily další řetězce. Podle odborníků se tak nynější profese prodavačů či pokladních do budoucna změní směrem k „nákupním rádcům“. Možnost volby mezi automatem a využitím služeb prodavačky nám dnes připadne jako samozřejmost, přitom první samoobslužné pokladny zavedlo Tesco teprve před 14 lety v pražském hypermarketu Skalka. Nyní je mají všechny jeho hypermarkety, zhruba před pěti lety dali zákazníkům možnost volby také v konkurenčním Kauflandu. „Na některých prodejnách využívá tento systém až šest z deseti zákazníků,“ potvrzuje mluvčí Kauflandu Renata Maierl. OBRAZEM: Návrat devadesátek? Čeští řidiči stojí v Polsku ve dlouhých frontách Samoobslužně platí nyní také zhruba 50 procent zákazníků Tesca. Vstříc novým trendům se letos ve větší míře vydá také řetězec Billa. Na výstavbu nových prodejen a digitalizaci včetně samoobslužných pokladen a elektronických cenovek vynaloží přes 1,3 miliardy korun. „Snahou společnosti je vybavit prodejny moderními a vyspělými technologiemi, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a zároveň tak poskytnout zákazníkům trvale kvalitní servis,“ prohlásil generální ředitel Billy Dariusz Tomasz Bator. Spokojení nakupující Mnozí kupující si totiž dokonce volnou ruku při placení nákupu přímo pochvalují. „Výhodou je, že si každý individuálně odbaví svůj nákup a pohodlně jej uloží do tašky v klidu bez časového tlaku,“ prohlásila Maierl. Protože kupující mají vždy k dispozici prodavačku, která jim s obsluhou moderní technik pomůže, rádi tak nakupují i senioři. Zájem českých spotřebitelů o modernější způsoby nákupu potvrzují také odborníci. „V přechodu z klasických obchodů k samoobslužným pokladnám nebo tomu, že se zákazníkům vozí zboží přímo domů, jsme v rámci celé Evropy na špici,“ řekl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Trendu zvolna postupujícímu zhruba deset let podle něj dodala obrovskou rychlost koronavirová pandemie. Zemědělci se chystají na „BIO revoluci“. Bojí se, zda dražší potraviny prodají Zda budou samoobslužné pokladny ještě dále přibývat, rozhodnou zákazníci. „Jednotlivé řetězce jsou na to technologicky připravené,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Kupující mají o tento způsob nákupu zájem zejména ve městech. „Důvodem je urychlení placení nákupu a omezení vzniku dlouhých front,“ vysvětlil. Část personálu se proto postupně více zaměřuje na roli „poradců“ pro zákazníky. Přesto Prouza nepočítá s tím, že by z českých obchodů v dohledné době prodavačky definitivně zmizely. Klasické pokladny lidé totiž stále vyhledávají zejména při velkých nákupech. „Ostatně lidský přístup ve vztahu se zákazníkem a velké pracovní nasazení pokladních se ukázaly jako velmi důležitý faktor během koronavirové pandemie,“ uvedl mluvčí Tesca Jakub Žižka. Prodavač? Ani jeden Někteří obchodníci přesto stále zkoušejí nové způsoby prodeje. Kupříkladu řetězec družstevních maloobchodních prodejen COOP již v únoru ve Strakonicích otevře prodejnu, v níž budou zákazníci moci nakupovat ve dne i v noci, a jež se bez jakékoli „ženy za pultem“ zcela obejde. Prodavači tu jednoduše nebudou. „Slovo samoobsluha s námi získává nový obsah,“ pochvaluje si Lukáš Němčík z COOPu. Na čerpacích stanicích se objeví benzín s biolihem. Pro starší auta je to potíž Společnost se nechala inspirovat ve Skandinávii, kde se podobný koncept již používá. Nebude ale pro každého, zákazníci budou muset mít zřízenu bankovní identitu a v mobilu musí mít speciální aplikaci, která je do prodejny vpustí. V průběhu nákupu budou bedlivě sledováni kamerovým systémem. Bez zaplacení se ven nedostanou. Stále větší oblibu si u zákazníků nacházejí také výdejní boxy. „Mohou pomoci především venkovu, protože ve velkých městech bývají supermarkety na každém rohu, také otvírací dobu mívají delší,“ konstatoval analytik Novák. Jejich výhodou je snadná obsluha. „Stačí, aby tam s vámi někdo jednou, dvakrát šel, abyste si to zkusili, a vidíte, že s tím žádný problém není,“ dodal.