Obchod za 71 miliard. PPF dokončila nákup aktiv Telenoru ve čtyřech zemích

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera dokončila koupi telekomunikačních aktiv společnosti Telenor ve střední a východní Evropě. Uzavřením transakce získala PPF plnou kontrolu nad mobilních operátorem v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku.

sídlo skupiny PPF, PrahaFoto: ČTK

Celková kupní cena transakce byla 2,8 miliardy eur (asi 71 miliard korun) a financování skupina PPF zajistila syndikovaným úvěrem. Transakce se tak stala největší v telekomunikačním sektoru v regionu střední a východní Evropy od roku 2011.

Telenor je přední poskytovatel telekomunikačních a mobilních služeb ve Skandinávii, střední a východní Evropě a v Asii s obratem za loňský rok 12,7 miliardy eur (323 miliard korun) a 178 miliony klientů. Ve střední a východní Evropě je aktivní 25 let. Na maďarský trh společnost vstoupila v roce 1994 prostřednictvím operátora Pannon.

Následně své působení rozšířila v roce 1996 do Černé Hory, a to koupí operátora Mobi 063, a v roce 2006 do Srbska. V roce 2013 vstoupila na bulharský trh akvizicí operátora Globul. Ke konci roku 2017 poskytoval Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku své mobilní služby více než devíti milionům klientů a zaměstnával téměř 3500 lidí.

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera vlastní aktiva dosahující téměř 35 miliard eur, když působí v Evropě, Rusku, Asii i Severní Americe. PPF investuje do celé řady odvětví – od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.

Skupina PPF ovládá největšího českého majitele telekomunikačních sítí CETIN. Kromě toho vlastní také majoritní podíl v tuzemském a slovenském operátorovi O2.