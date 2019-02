/INFOGRAFIKA, FOTOGALERIE/ Pořádná „škatulata, hejbejte se“ zažívá v těchto dnech nákupní centrum Arkády Pankrác. Deset let po otevření je čas na proměnu. Podobně jako v jiných centrech se modernizují interiéry obchodů a mění jejich skladba. Díky kancelářím v okolí přibývají kavárny i dražší supermarket.

Plachty s nápisy: Brzy otevřeme, Najdete nás naproti či na jiném podlaží zakrývají uvnitř Arkád řadu výloh. V jedné z nejnavštěvovanějších pražských nákupních galerií je to nebývalý pohled. Odtud totiž obchodníci většinou neodcházejí tak jako z méně úspěšných center. Jenže doba se mění a s ní i nároky návštěvníků. Co sloužilo dobře před deseti lety, to už dnes nemusí fungovat.

„Reagujeme na změny preferencí našich zákazníků ve spádové oblasti a také na příliv nových zákazníků z okolních kancelářských budov. Zvětšuje se food court, toalety, některé obchodní jednotky se přesouvají či rozšiřují, centrum také nabídne nové značky,“ vysvětluje Denisa Gálová, ředitelka OC Arkády Pankrác.

Zahraniční kavárny i nový supermarket

Stejně jako do nedalekého obchodního domu DBK na Budějovické, také do Arkád chodí na běžné nákupy, kávu, pracovní schůzku či oběd lidé z kancelářských budov, které rostou v okolí jako pomyslné houby po dešti. Novinkou v Arkádách tak budou hned dva zahraniční kavárenské řetězce nebo tuzemský supermarket s dražšími potravinami Delmart. Ten zaplní část prostor po knihkupectví, které se přesune do vyššího podlaží.

Do většího zamířil outdoorový řetězec Rock Point a chystá se i větší obchod obuvnické sítě Deichman. Naopak poslední dny odpočítává italský módní řetězec Calliope, nahradí ho expandující prodejce světových sportovních značek Sizeer.

„Lokalita se stane v budoucnu ještě atraktivnější s ohledem na plánovanou výstavbu dalších kanceláři a bytů a také novou přestupní stanici metra D,“ připomíná Jan Kotrbáček z poradenské firmy Cushman & Wakefield.

Takzvané revitalizace nákupních center jsou trendem nejen u nás, ale i v zahraničí. V minulých letech zaplavilo trh mnoho nových projektů, místa ve velkých městech se zaplnila a na řadu teď přicházejí spíš modernizace stávajících obchodních center. „Mají-li si udržet zákazníky, přilákat nové a prodloužit jejich čas strávený v centru, pak jsou nezbytné dobře navržené a architektonicky zajímavé prostory s vysokým zastoupením služeb jako pošta, banky nebo realitní kanceláře a také zážitkových konceptů gastronomických, zábavních či vzdělávacích,“ popisuje Kotrbáček.

Z celkem téměř stovky obchodních center v Česku, z nichž většina vznikla mezi roky 2004 až 2009, už prošla velkou proměnou víc než pětina. Po osmi až deseti letech totiž design centra i jeho koncept začne zastarávat. Některé nákupní galerie se v rámci modernizace také výrazně rozšířily. Před dvěma lety narostlo Centrum Chodov, ještě před ním Centrum Černý Most, přístavbu chystá Metropole Zličín.

Od nové podlahy až po přístavbu centra

„Revitalizace probíhají v různém rozsahu od drobnějších úprav typu změny podlah až po celkovou přestavbu a rozšíření, výměnu vstupů, eskalátorů, tvaru pasáží, zavádění nových technologií, otevírání či rozšiřování gastronomických zón, rozšiřování služeb, zábavních a jiných zážitkových prostor, které jsou nyní klíčové,“ říká Jan Čížek, vedoucí pronájmu obchodních center Cushman & Wakefield.

Majitelé nákupních galerií zkouší lákat třeba na nové wellness procedury, módní přehlídky, výstavy automobilů a také na nejrůznější akce pro děti. Mezi nimi roste popularita pořádání narozeninových a dalších oslav, během kterých mohou jít rodiče nerušeně nakupovat či relaxovat v kavárně.