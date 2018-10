Obchodní centrum vám rádi opravíme. Má to ale háček

Na oslavy státního svátku na Pražském hradě 28. října nebyli podle prezidenta Miloše Zemana pozváni jen ti, kteří veřejně pozvání odmítli. Zeman to dnes uvedl v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Stejně by se podle Zemana všichni zákonodárci do Vladislavského sálu, kde se oslavy konají, nevešli.