Kdyby se změnila pravidla, možná by platební terminál znovu zavedl. V současné chvíli ale Balogh nechápe, proč povinnost odvádět poplatek bance zůstává na živnostníkovi. „Je to jakýsi pozůstatek z devadesátých let, kdy v Česku započal rozvoj platebních karet,“ míní.

S tlakem bank na pořízení terminálu se přitom dle svých slov setkává dodnes. „Lákají, že to přinese zvýšení počtu hostů o třicet procent a podobné nesmysly. Když jsme karty v podniku zrušili, úbytek zákazníků jsme nepocítili. Chodí k nám stále víc nezávisle na způsobu platby, záleží totiž primárně na kvalitě služby,“ prohlásil kavárník.

I malé procento je ztráta

Podobně se na věc dívá i Darina Tesařová. Obchod s textilem v jihomoravských Rakvicích má už přes třicet let. Zakládala ho po boku své maminky a obstála v konkurenci řetězců nabízejících levné zboží ze zahraničí.

Po dlouhých letech, kdy u ní lidé platili v hotovosti, se rozhodla jít s dobou a svým zákazníkům z obce i širokého okolí nabídnout možnost použít karty. Terminál však zanedlouho zase zrušila. „Někteří zákazníci si ho pochvalovali. Pro nás menší podnikatele ale podmínky nejsou ideální,“ řekla padesátnice.

Kromě měsíčního paušálu v řádu několika stovek korun platila i sjednané procento z tržeb. „Každá banka má jiné podmínky. Ale když jste malý krám, nevychází vám zrovna vstříc. Na vesnici si nemůžu dovolit vysoké marže, ukrojení dalších procent z tržby je pro mě ztráta,“ vysvětlila prodejkyně.

Aktuálně mohou lidé v jejím obchodě zaplatit v hotovosti nebo převodem na účet. „Na vesnici jsou navíc lidé zvyklí platit hotově,“ dodala Tesařová.

Jedině s kartou

Někde na to naopak šli z druhého konce. Když někdo přijde do restaurace Manifesto na pražském Andělu, bankovkami nebo mincemi nezaplatí. „Od roku 2018 operujeme jen s bezkontaktními platbami,“ uvedla mluvčí Klára Olivová. Obsluha zmíněného podniku ale nikoho nevyžene. Pokud má návštěvník pouze hotovost, může si ji v kanceláři restaurace vyměnit za předplacenou kartu.

Kartou vs. hotově: Jak je to s minimální částkou, spropitným, poplatky za platbu

Olivová to vysvětlila to hned třemi důvody – hygiena, rychlost a efektivita. Personál totiž nemusí přicházet do kontaktu s penězi, platba proběhne v podstatě okamžitě a vedení podniku má přesný přehled o spotřebě potravin a surovin. „Díky tomu dokáže předpovědět, kolik se toho v který den prodá. Omezuje to tak i plýtvání potravinami,“ upřesnila.

Navíc personálu odpadá počítání tržeb. „Eliminuje to i chyby a pro personál je to bezpečnější, protože nemusí řešit uložení a převoz peněz,“ doplnila mluvčí.