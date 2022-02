Obchody jsou otevřené. Lidé ale dál oblečení a boty kupují přes web

Dřív chodili do zkušební kabiny, dnes koukají na obrazovku počítače a objednávají klikáním na myš. Koronavirová pandemie naučila Čechy nakupovat přes internet, a platí to i v segmentu, který býval typicky „kamenný“: prodej oblečení a obuvi. Prodeje tohoto zboží přes web zůstaly podle obchodníků relativně velké i poté, co se obchody loni znovu otevřely. Češi se naučili v poklidu vlastního domova objednat a vyzkoušet si více velikostí, a nevyhovující zboží pak bez strachu vrátit.

Koronavirová pandemie naučila Čechy nakupovat přes internet, a platí to i v segmentu, který býval typicky „kamenný“: prodej oblečení a obuvi | Foto: Pixabay

Oblečení a obuv tak nyní patří k sortimentu, který je u zákazníků e-shopů nejpopulárnější. „Alespoň jednu objednávku z této kategorie v roce 2021 udělalo 63 procent nakupujících zboží v e-shopech,“ uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Jejich podíl podle něj přitom stále roste, byť jen o pár procentních bodů. Velký propad loni logicky zaznamenaly kamenné obchody. Mnohým prodejcům obuvi a oděvů tak nezbylo nic jiného, než také ve větší míře také využít on-line obchodování. „E-shop byl během lockdownů jedinou možností, jak si naše zboží zakoupit, a mnoho zákazníků u nákupu on-line i zůstalo,“ uvedla Hana Mayerová ze společnosti C&A. Konec prodavaček? U samoobslužných pokladen už platí půlka zákazníků Potvrzuje to také Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Dnes, když už mají své kamenné obchody otevřené, tak e-shopy nezavřeli. Naopak je šikovně kombinují, a proto i lépe prosperují,“ tvrdí jeho prezident Tomáš Prouza. Výhodou podle něj je, že se český spotřebitel inovací nebojí. „S e-shopy se seznámila i konzervativnější část populace,“ konstatoval. Širší okruh zákazníků než dříve proto díky zřízení e-shopu například zaznamenaly obchody s obuví HUMANIC. „Zákazníci zde vyhledávají například značky, ke kterým by se třeba běžně nedostali, protože nemají naši prodejnu v dosahu,“ vysvětlila mluvčí společnosti Kateřina Smutná. Také proto firma víc než dosud sází na digitalizaci prodejen a propojení tradičního nákupu s internetovým. Prodavači si snadno zboží naskenují na smartphony a hned vidí, kolik ho mají na skladě anebo v jiných prodejnách. „Zboží je možné ihned přeposlat z jiné prodejny, nebo zákazníkovi nabídnout zaslání rovnou domů,“ uvedla. Češi rádi utrácejí za nákupy. Zahraniční řetězce připravují další pobočky Zaslané zboží přitom kupující mohou bez potíží vrátit, kdyby zjistili, že se jim nehodí. Při nákupech přes e-shopy nejde o nic neobvyklého. „Odstoupení od kupní smlouvy alespoň jednou za rok obecně využije 30 procent spotřebitelů,“ vypočítává Jan Vetyška. Právě při nákupech oděvů a obuvi je přitom podle něj vracení zboží nejčastější. „Především kategorie módy je velkým množstvím odstoupení zasažena, a obchodníci musí s touto využívanou možností počítat,“ prohlásil. Propady návštěvnosti Zejména nyní počátkem roku, když se peněženky zákazníků vyčerpaly předvánočními nákupy, zaznamenávají kamenné obchody propady návštěvnosti. „Vidíme to na našich počítadlech,“ řekl Václav Hrbek ze společnosti Alpine Pro zaměřené mimo jiné na sportovní oblečení a obuv. Také jejich prodeje se v dobách pandemie více přesouvají na internet, kde se každoročně znásobily. „Protože to bylo z nízké základny, tak rostou rychle a dobře,“ vysvětlil Hrbek. Výhodné nákupy v Polsku: Benzin za 27 korun, vepřová plec za čtyřicet Nákupní týden.Zdroj: DeníkObchodníci se přesto shodují, že kamenné obchody jen tak snadno nezaniknou. Mnozí lidé si stále chtějí zboží předem osahat v klasické prodejně. Nechat si poradit od prodavačky chtějí podle Smutné zejména muži a potom rodiče se svými dětmi. „Po znovuotevření prodejen bylo na zákaznících vidět, jak jsou rádi, že mohou přijít znovu klasicky nakupovat,“ dodala.