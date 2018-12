Obchodní řetězce se připravují na Vánoce. Prodlouží otevírací dobu

Obchodní řetězce prodlouží v předvánočním období otevírací dobu. Někde tak zůstane otevřeno do 22:00 či dokonce do 23:00 hodin. Velké obchody naopak zůstanou zavřené v pondělí 24. prosince od 12:00 hodin do čtvrtečního rána 27. prosince.

Všech 377 prodejen Penny market bude mít od 13. prosince otevřeno do 21:00, tedy o hodinu déle než obvykle. Na Štědrý den budou obchody zavřené a na Silvestra budou moci zákazníci nakupovat do 17:00. "Prodloužením otevírací doby před vánočními svátky chceme zákazníkům ulehčit náročné vánoční přípravy," uvedl jednatel Penny marketu Martin Peffek.

Hypermarkety Globus budou mít od 20. prosince prodlouženou otevírací dobu do 22 hodin, v Praze Čakovicích a na Zličíně do 23 hodin. Globus letos také do neděle 23. prosince nebude v obchodech mezi 18. a 19. hodinou pouštět hudbu. Loni se tato akce setkala s pozitivním přijetím ze strany zákazníků i zaměstnanců.

Hodina ticha

"Předvánoční shon chceme našim zákazníkům co nejvíce zpříjemnit. A protože už víme, že nákupy bez hudby vítají, pozveme je na hodinku příjemného adventního ticha," uvedla mluvčí Rita Gabrielová. Také některá nákupní centra budou otevřena do Štědrého dne déle. Prodejny a restaurace v pražském Palladiu budou do 23. prosince otevřena od pondělí do soboty do 22 hodin a v neděli do 21 hodin.

Na rekordní měsíc se připravuje i on-line supermarket Rohlik.cz. Očekává pokoření hranice 10 tisíc objednávek za den. Loni poslední týden před Vánoci měl vyprodáno. Celkem Češi utratí podle odhadu ekonoma CzechFund Lukáše Kovandy za vánoční dárky, stromeček a potraviny letos zhruba 96 miliard korun.