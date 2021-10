Přitom vloni touhle dobou se řešil problém, kdy zhotovitel žádal o prodloužení lhůty dodání stavby na leden až březen příštího roku. „S tím jsem nemohl souhlasit, nakonec se to díky jednáním s vedením Ředitelství silnic a dálnic podařilo odvrátit,“ uvedl Pilný.

Stavebníci nyní zhotovují asfaltové povrchy, na mostech budují zábradlí, pracují na nájezdech a sjezdech.

Zajímavostí je, že plány na vybudování chrudimského obchvatu vznikly už v roce 1941. „Letos je to osmdesát let, to je délka lidského života. Prosincové otevření bude hezkým dárkem k tomuto výročí,“ dodal starosta.

Hitlerovy plány

Hitlerovy plány na východní obchvat Chrudimi: Soudě dle dvou čar se uvažovalo o dvou variantách, obě však vedly podobným koridorem Zdroj: Karel Dvořák

Adolf Hitler skutečně počítal s obchvatem města, podoba tehdejšího projektu je dokonce velmi podobná s tou dnešní – trasa vede východním směrem jako nyní. Přeložka „pardubické silnice“ měla i podle tehdejších plánů začínat za Medlešicemi, a před Pumberkami se spojit s přeložkou silnice od Heřmanova Městce, taktéž dnes chystané v podobné stopě.

Západní a východní varianta obchvatu Chrudimě z 90. let 20. stoletíZdroj: http://gisak.vsb.cz/

Dále by obchvat vedl údolím v oblasti dnešní Malecké ulice a sídliště Na Šancích (tedy blíže centru, než skutečně stojí). Poté už ale opět odpovídá dnes budované stopě - vede západně od Orle a Vlčnova kolem slatiňanského nádraží a stejně tak se před Kunčím napojuje na stávající silnici.

Za totality byla ale zvolena opačná, tedy západní varianta obchvatu města oblastí dnešní Ploché dráhy. V devadesátých letech se však po zvažování obou hlavních tras opět změnila na Hitlerovu verzi, tedy východní varianty, ale s jednou změnou - dále od centra, až zářezem přes kopec Pumberky za sídlištěm Větrník.

Vybudování obchvatu silnice I/37 v Chrudimi je jediným možným řešením pro odlehčení západní poloviny městského komunikačního kruhu, kterým průtah silnice vede. Obchvat převezme maximální část dopravní zátěže ve směru sever–jih a veškerou tranzitní dopravu.

Řidiči by mohli být spokojeni, průjezd Chrudimí je čím dál otravnější, zejména v dopravních špičkách se tvoří kolony, které se násobily v minulých měsících rekonstrukcí silnice na Masarykově náměstí.