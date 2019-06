Obchvat Obrataně hned tak nebude. O nové komunikaci, která by odvedla tranzitní dopravu z poslední obce na západním konci Kraje Vysočina ležící na silničním tahu I/19 mimo obytnou zástavbu, ale realizace důležité dopravní stavby zůstává v nedohlednu.

Úřady sice už před téměř čtvrtstoletím zřídily k pozemků, jichž by se obchvat týkal zástavní právo, ale to letos v květnu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově zrušil. Nestalo se tak kvůli tomu, že by záměr s obchvatem Obrataně, o němž se hovoří už desítky let, zcela a definitivně padl, ale kvůli tomu, že se Státní pozemkový úřad pustil do digitalizace zmíněných pozemků a úprav, které by měly vést k tomu, že napříště dopravní stavba omezí vlastníky pozemků méně.