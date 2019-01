Jít po skončení vyučování se spolužáky na oběd do jídelny, popovídat si a pak vyrazit domů nebo na kroužek. To je dennodenní rituál většiny českých školáků.

Vydávání obědů ve školní jídelně. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Petra Lejtnarová

Pro některé sociálně slabší rodiny je ale oběd v jídelně cenově nedostupný, stát proto zvažuje obědy zdarma pro všechny školáky. Možnosti, jak mohou mít děti jídlo bezplatně, už přitom na Lounsku existují.

Zřizovatelé základních škol v okrese Louny, města a obce, provoz zařízení dotují a peníze jdou také do školních jídelen. Díky tomu rodiče za oběd platí poměrně nízké částky, kolem 25 korun. Měsíčně tak dají pětistovku. Například v jedné z největších škol v okrese Louny, ZŠ Komenského alej v Žatci, se platí podle věku dítěte 25 až 29 korun. „Pokud někteří rodiče na oběd nemají peníze, můžeme jim je zajistit přes projekt organizace Women for Women. Je s tím hodně papírování, ale děláme to už několik let. Nyní u nás má takto oběd zdarma osm žáků, pro devátého to zařizujeme,“ sdělil ředitel školy Zdeněk Srp s tím, že škola o této možnosti informuje rodiče na třídních schůzkách.

S projektem mají své zkušenosti také ve Staňkovicích. „U nás platí rodiče za oběd dítěte 18 korun. Zbytek hradíme z peněz, které nám na provoz školy pravidelně posílá obec. I tak se ale najdou rodiče, kteří na obědy nemají. Využíváme proto projekt organizace Women for Women, díky němuž má u nás oběd zdarma pět dětí,“ poznamenala ředitelka ZŠ a MŠ Staňkovice Iveta Vostrá.

Projekt Obědy zdarma organizace Women for Women pomáhá dětem, jejichž rodiče si je ve školních jídelnách nemohou dovolit zaplatit. Pomoc jde přímo do škol na základě darovací smlouvy. „Oslovujeme ředitele škol a ti ve spolupráci s třídními učiteli vybírají děti, o kterých vědí, že tu podporu potřebují,“ vysvětlila ředitelka a zakladatelka organizace Women for Women Ivana Tykačová.

Jídlo téměř zadarmo díky obci

V Měcholupech na Žatecku budou mít děti obědy téměř zadarmo. Rodiče za ně platí podle věku dítěte 21 až 25 korun, od letošního roku začal přispívat na obědy přímo městys, a to ve výši 300 korun měsíčně. Při dvaceti obědech v měsíci tak rodiče zaplatí maximálně 200 korun. Příspěvky se týkají těch dětí, které chodí do jídelny tamní základní školy a mají trvalý pobyt v Měcholupech nebo spádových Milošicích, Velké Černoci nebo Želči. „Chceme tím pomoci nízkopříjmovým rodinám, zlepšit nevhodné stravovací návyky některých dětí a je to také bonus naší školy při rozhodování rodičů, kam umístí své děti,“ vysvětlila starostka Doris Černíková. Podle ní školní stravování podporuje také výchovu dětí ve společenské etiketě. „Jednáme se starosty okolních obcí, odkud k nám dojíždějí školáci, aby všechny děti navštěvující základní školu v Měcholupech měly cenu obědů poníženou,“ dodala.

Měcholupská škola využívá i projekt organizace Women for Women. „Dětí, které díky tomu mají obědy zdarma, je poměrně hodně, kolem dvaceti,“ vypočetl ředitel školy Zdeněk Dosedla.

Podle odborníků mají obědy zdarma pro děti z nízkopříjmových skupin řadu pozitivních dopadů. Experti tvrdí, že díky tomu se zlepšuje jejich docházka a dokážou se ve škole lépe soustředit. Ředitelé škol vidí největší přínos v tom, že děti lépe zapadnou do kolektivu, což se projeví u na výsledcích.