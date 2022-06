Obchodní centra spustila letní výprodeje. Očekávají vyšší zájem než obvykle

ČTK

Tuzemská obchodní centra (OC) spustila letní výprodeje. Většinou potrvají zhruba do poloviny srpna a výše slev bude postupně stoupat. Snížení cen by se nemělo lišit od předchozích let. Zájem o výprodeje OC očekávají ale vyšší než obvykle, a to především z důvodu rostoucí inflace a všeobecného zdražování. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zástupci nákupních center.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK