Nákupní centrum Olympia Brno slaví dvacet let. Navzdory konkurenci neztrácí na popularitě a láká i lidi ze zahraničí. Nově nabídne také vylepšené promítání.

Nákupní centrum Olympia Brno | Foto: Deník / Attila Racek

Při nakupování někteří nachodí kilometry, aniž by při tom museli vyjít zpod střechy. Do největšího jihomoravského obchodního centra, Olympie Brno, míří návštěvníci už dvacet let. Za dobu své existence si Olympia, ležící u dálnice D2 ve směru na Bratislavu, připsala hned několik prvenství. Byla například první moderní obchodně-zábavní centrum v Brně a jeho blízkém okolí a jako první v České republice měla multikino.