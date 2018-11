Nákup za 50 milionů. Armáda pořídí displeje pro letouny L-159 a vzdušné cíle

Vláda dnes projednala armádní zakázky na pořízení imitace vzdušných cílů a výměnu multifunkčních displejů letounů L-159. Obrana by za ně měla zaplatit přes 58 milionů korun. Informoval o tom Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Vnitřek letounu L-159.Foto: Deník / Divíšek Martin

Vojenskému technickému ústavu (VTÚ) ministerstvo obrany svěří poskytnutí služby "imitace vzdušných cílů". Tento státní podnik zajišťuje vzdušné cíle pro výcvik střeleb protivzdušné obrany od roku 2013. Pokud by podle Fajnora nebyla zakázka zadána, armáda by neměla dostatek vzdušných cílů pro nácvik střelby z přenosného protiletadlového raketového systému.

"To by vedlo ke ztrátě schopnosti obsluh kompletu a nemožnosti nasadit jednotky protivzdušné obrany do uskupení NATO," uvedl Fajnor. Předpokládaná hodnota zakázky je 17,4 milionu korun bez DPH, smlouva bude uzavřena do konce listopadu a potrvá do konce listopadu 2022.

Víceúčelové displeje

Při imitaci vzdušných cílů se obvykle používají bezpilotní prostředky nebo tažené rukávce. Druhá veřejná zakázka se týká náhrady multifunkčních displejů letounů L-159. Ministerstvo obrany plánuje koupit 24 kusů digitálních víceúčelových zobrazovacích displejů pro letouny typové řady 159, konkrétně pro dvoumístnou verzi letounu, uvedl Fajnor.

Displeje dodá firma Aero Vodochody, která stroje vyrábí a jako jediná může zajišťovat podle ministerstva obrany jejich servis. "Realizace veřejné zakázky je nezbytná pro zajištění nepřetržitého výcviku pilotů a s tím související zajištění bezpečnosti zájmového vzdušného prostoru," poznamenal Fajnor.

Díky displejům se podle obrany podstatně zvýší bezpečnost pilotů. Ministerstvo za zakázku zaplatí 41,3 milionu korun bez DPH. Smlouvu chce uzavřít do konce listopadu, displeje dostane do roka.