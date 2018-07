OBRAZEM: Bazaly jsou fuč. Ostrava přišla o svou dominantu

/FOTOGALERIE/ Legendární ostravský fotbalový stadion, kde Baník Ostrava vybojoval čtyři mistrovské tituly, mizí před očima. Hlavní tribuna, kde měl klub i svou síň slávy a zázemí, zmizela za puhých sedm dnů. Zbývá jen několik dní a zůstanou po něm již jen vzpomínky.

Podívejte se v přiložené fotogalerii na aktuální snímky fotografa Deníku Lukáše Kaboně z pondělního dopoledne. Najdete v ní také vizualizace nové podoby Bazalů.

Bourací práce by měly být dokončeny zhruba do 4 týdnů, poté začnou práce na opěrných zdech a pilotovém založení a začne se stavět i nová hlavní budova.

Do 14 měsíců by měla být ukončena výstavba nového areálu, který by měl začít sloužit mladým fotbalistům.

Nová třípodlažní budova bude postavena v místě, kde byla krytá tribuna.

