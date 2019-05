Sériová výroba v nošovické automobilce začala v listopadu 2008, denní produkce činí 1 500 aut. „Dominantním modelem v současné produkci automobilky HMMC je Hyundai Tucson, který se kromě standardního provedení vyrábí i ve verzi N-Line a také jako mild hybrid, vybavený průkopnickým systémem o napětí 48 voltů, který podtrhuje význam nových technologií pro budoucí čistou mobilitu,“ uvedl mluvčí automobilky Petr Vaněk.

Dalšími vyráběnými modely jsou tři verze Hyundai i30 třetí generace, dvě sportovní verze N a také model Hyundai ix20, jehož výroba právě v těchto dnech končí.

VĚTŠINA VOZŮ MÍŘÍ DO EVROPY

Výrobní plán pro letošní rok předpokládá produkci 318 tisíc aut, která budou exportována do 69 zemí světa. Většina vyrobených aut putuje do evropských zemí, významné počty jsou ale exportovány například do Mexika, Egypta, Saúdské Arábie nebo do Austrálie. Dodávky pro domácí trh představují zhruba čtyři procenta celkového objemu výroby. Pět největších trhů, tedy Německo, Velká Británie, Rusko, Španělsko a Itálie, odebralo dohromady 49 procent celkové výroby.

Ze tří milionů vyrobených aut připadá polovina na vozy SUV, konkrétně Tucson (30 procent) a jeho předchůdce ix35 (20 procent). Osobní vozy Hyundai i30 první až třetí generace představují 36 procent, MPV Hyundai ix20 10 procent, tři procenta připadala na jeho sesterský model Kia Venga, který se v Nošovicích vyráběl mezi roky 2009 a 2011, a jedno procento připadá na modely Hyundai i30 N a i30 Fastback N.

BENZÍN PŘEVLÁDÁ NAD NAFTOU

Jednašedesát procent aut bylo vybaveno benzínovým motorem a zbytek naftovým. Aktuálně už ale čtyři z dnešních pěti aut v nošovické automobilce jezdí na benzín. „Poměr podle typu převodovky je v rámci tří milionů aut 69 procent manuál, 23 procent klasický automat a 8 procent dvouspojkový automat, ale i tento poměr je v současnosti jiný a dvouspojkové automaty představují přibližně šestnáct procent vyrobených aut,“ konstatoval mluvčí automobilky.

Zatímco k dosažení hranice prvního milionu vozů v květnu 2013 bylo zapotřebí 54 měsíců, druhý milion následoval v červnu 2016 po 37 měsících a ten třetí v květnu 2019 po 35 měsících.

Čtvrteční slavnostní ceremoniál zahrnoval i rozloučení s modelem Hyundai ix20, jehož výroba byla ukončena po osmi letech a osmi měsících. Za tu dobu z linky sjelo přes 315 tisíc kusů tohoto kompaktního multifunkčního vozu, který je oblíbený zejména v Itálii, kam putovalo přes dvacet všech vyrobených ix20, dále v Německu, v České republice a ve Velké Británii.