OBRAZEM: Legendární stadion Bazaly jde k zemi. Demolice začala

Demolice hlavní budovy včetně kryté tribuny a také protější části fotbalového stadionu Bazaly ve Slezské Ostravě o tomto víkendu nabrala na obrátkách.

Bourací práce na hlavní budově a stávajících drobných objektech by měly být dokončeny zhruba do 5 týdnů, poté začnou práce na opěrných zdech a pilotovém založení a začne se stavět i nová hlavní budova.

Do 14 měsíců by měla být modernizace stadionu ukončena a areál by měl začít sloužit mladým fotbalistům.

Nová třípodlažní budova bude postavena v místě, kde byla krytá tribuna.