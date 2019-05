Areál vlastní společnost Net Media Group, která je od roku 2017 v insolvenci. Pokyn k elektronické dražbě dal největší věřitel Net Media Group, společnost Gallanzaro - do insolvenčního řízení přihlásila pohledávky v celkové výši 621 milionů korun.

Vyvolávací cena byla podle insolvenčního správce společnosti Net Media Group stanovena na 300 milionů korun s ohledem na znalecký posudek vypracovaný Oceňovací a znaleckou kanceláří, která odhadla cenu nemovitostí na 366,7 milionu korun.

Správce: Dražba se dá považovat za úspěšnou

Postupnými příhozy dvou účastníků dražby nakonec konečná suma vystoupala o 53 milionů korun.

Jak po aukci sdělil Deníku insolvenční správce Net Media Group Jan Klváček, dražby se zúčastnily Nemovitosti nájemního bydlení II a JIP majetková. První patří do skupiny olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka a druhými zájemci byli významní potravináři z východu Čech.

Komu licitátorka přiklepla roky chátrající areál, neprozradil. Insolvenční správce odkázal na oficiální dražební protokol, který zatím nemá v ruce.

„Teprve pak poskytnu informaci a samozřejmě zašlu do insolvenčního rejstříku,“ vysvětlil Klváček.

Podle informací Deníku byla úspěšnější společnost Nemovitosti nájemního bydlení II z investiční skupiny Unicapital.

„Můžu potvrdit, že investiční skupina UNICAPITAL dnes vydražila areál bývalých kasáren v Olomouci. Skupina to vyhodnotila jako zajímavou investiční příležitost,” sdělila Deníku finanční ředitelka skupiny UNICAPITAL Kamila Valštýnová.

Podle insolvenčního správce byla dražba úspěšná vzhledem k tomu, že se výsledek přiblížil znalcem stanovenému odhadu nemovitostí.

„Předem se nikdy nedá odhadnout, jak bude dražba probíhat, ale vzhledem k tomu, že se činila nějaká podání, přihazovalo se na výsledek dražby a že jsme se přiblížili částce, na kterou byl areál ohodnocen znaleckým posudkem, z toho pohledu se dá dražba označit za úspěšnou,“ komentoval Klváček.





Na pohledávky to nestačí

Na vykrytí pohledávek, které jsou o stovky milionů vyšší, částka nepostačí.

„Uhrazení pohledávek v celé výši se ani neočekávalo, protože výše pohledávek v insolvenčním řízení převyšovala více než dvojnásobně hodnotu majetku. Nebylo příliš pravděpodobné, že by v řádech sta milionů korun někdo investoval více než jaký byl znalecký posudek,“ sdělil insolvenční správce.





Vzniknou tam domy a obchody?

Lokalita je zajímavou příležitostí pro developery. Podle územního plánu se jedná o plochy smíšené obytné. Největší olomoucký brownfield by tak do budoucna mohly nahradit bytové domy i obchody.

V této souvislosti se spekulovalo o zájmu olomouckého developera Richarda Morávka, který mezi historickým centrem a Velkomoravskou ulicí staví novou čtvrť Šantovka a v areálu bývalé továrny Milo vybudoval obchodně společenské centrum Galerie Šantovka.

Bývalý vojenský areál leží nedaleko nové čtvrti Šantovka a je zde také vazba podnikatele na člena představenstva největšího věřitele Net Media Group, společnost Gallanzaro, právníka Antonína Rozbroje. Ten také sídlí na stejné adrese jako společnosti ze skupiny Richarda Morávka.

Ke čtvrteční elektronické aukci areálu a jejímu výsledku se Rozbroj nechtěl vyjadřovat.a znalecký posudek vypracovaný Oceňovací a znaleckou kanceláří, která odhadla cenu nemovitostí na 366,7 milionu korun.

Ministerstvo obrany původně požadovalo za sedmnáctihektarový pozemek s více než třiceti objekty a železniční vlečkou minimálně 210 milionů korun. Areál ústředních ženijních skladů byl nakonec prodán za 52,86 milionů, a to až v pátém kole výběrového řízení, které bylo vyhlášeno 7. září 2010. Při prodeji se armáda nezajímala o to, co kupec s nemovitostmi zamýšlí. V případech prodeje ministerstvo obrany záměry dalšího nakládání s nemovitostí nikdy nezjišťuje.