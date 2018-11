Obří porodnice? V brněnských Bohunicích vyroste nejpozději do roku 2022

Loni tam přivedli na svět přes šest tisíc dětí z kraje. Letos brněnští porodníci slaví 130 let od vzniku porodnice na Obilním trhu Fakultní nemocnice Brno. Některé její budovy už jsou ve špatném stavu. Vyřešit to má nové obří pracoviště. Ministerstvo zdravotnictví na ně po letech získalo peníze.

O novou porodnici vedení nemocnice usiluje už devatenáct let. „Máme vynikající výsledky, přitom nám na Obilním trhu padá na hlavy omítka a některé části budovy začínají být nebezpečné. Nechápu, proč nová porodnice doteď nebyla pro ministerstvo priorita,“ sdělil ředitel nemocnice Roman Kraus.



Přestože se nyní projekt posunuje kupředu, stále mu schází registrace. „Doufáme, že ji dostaneme ještě letos,“ míní Kraus. Podle ministerstva se zahájení stavby několik let odkládalo kvůli nedostatku peněz. „Bylo je nutné zajistit ze státního rozpočtu a zároveň obstarat dostatek zdrojů ze strany nemocnice,“ uvedla za ministerstvo Gabriela Štěpanyová.



Nová porodnice má stát bezmála dvě miliardy korun. „Dotace od státu bude 1,3 miliardy, nemocnice by měla zaplatit 585 milionů korun. Stavět se má začít v roce 2020,“ popsala Štěpanyová.



Pracoviště má v Bohunicích vyrůst do čtyř let. Vzniknout v něm má i parkovací dům a vyřešit tak problémy se stáním. „Teď nemají zaměstnanci kde zaparkovat. Už řadu let máme pracoviště jak na Obilním trhu, tak v Bohunicích, problém je proto i neustálé přesouvání pacientů i zaměstnanců mezi nimi,“ podotkl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Pavel Ventruba.

Šest tisíc porodů za rok

Budovy na Obilním trhu po přestěhování do nových pravděpodobně čeká prodej. Loni brněnští lékaři zvládli 6199 porodů. I letos očekávají rekordní čísla. „To, co se v jiných nemocnicích odehraje za celý rok, je u nás otázka měsíce. Nejde ale jen o porody. Ročně podnikneme víc než padesát tisíc ambulantních prohlídek a dalších úkonů,“ doplnil Ventruba.



Výročí založení porodnice si lidé mohou připomenout ve čtvrtek na Obilním trhu při dni otevřených dveří. Prohlédnout si mohou od půl desáté odpoledne největší gynekologické pracoviště u nás.