Obří turbína už vyrazila z Plzně. První zastávkou jsou Lovosice

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 22 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍCI (KROMĚ ZEDNÍKŮ OHNIVZDORNÉHO ZDIVA). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: A11 z:28/3/2018 a:19/11/2018, Požadujeme: , - praxi min. 1 rok, ŘP sk. B podmínkou., Nabízíme: , - příplatky za práci přesčas (SO - 50%, NE - 100%, státní svátky - 100%). Možnost zapůjčení služebního vozidla, příspěvek na mobilní telefon., Náborový příspěvek: , - po 5ti odpracovaných měsících náborový příspěvek až 15 000,- Kč (při nástupu do 31.12.2018)., Kontakt telefonicky, uveden viz výše, popř. osobně po předchozí telef. domluvě na adrese: Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek.. Pracoviště: Fachstav, s.r.o. - frýdek-místek a okolí, . Informace: Kontakt, +420 603 246 661.