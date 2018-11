Obří turbína putuje z Plzně do Lovosic. Kolos váží 450 tun a cílem je Nigérie

Volby do Sněmovny by v listopadu opět vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenta hlasů. Podpora vládního hnutí předsedy Andreje Babiše proti říjnu klesla o půl procentního bodu. Vyplývá to z výsledků volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).