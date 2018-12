/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Rekord v počtu odeslaných EET účtenek od obchodníků a hospodských drží loňský poslední pátek před Vánocemi.

Podvědomě to asi tuší každý. A potvrzují to i „tvrdá data“ finanční správy: obchody i restaurace budou až do konce týdne praskat ve švech.

Pokud půjdete na poslední chvíli pro dárky a plánujete velký předsváteční nákup potravin, obchodům se vyhněte především během pátku. Proč?

Deník zanalyzoval údaje ze systému elektronické evidence tržeb. Vyplývá z nich, že právě během loňského posledního pátku před Vánocemi, který připadl na 22. prosince, vystavili pokladní v obchodech a hospodští rekordních 18,6 milionu EET účtenek.

O moc lepší situace nebude panovat v nákupních centrech a hypermarketech ani ve čtvrtek. Ten loňský drží v systému EET třetí pozici s téměř 17 miliony odeslanými účtenkami.

Z údajů finanční správy se dá vyčíst, i které konkrétní hodiny bylo u obchodníků nejvíc narváno. Nejvíc účtenek přišlo (a nejvíc tak lidé „pípali“ na pokladnách a platili v restauracích) mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou.

Jak je na tom poslední adventní neděle? Z dat za minulý rok se ukazuje, že o víkendech počty účtenek oproti pracovním dnům klesají. Nicméně spoléhat na to, že zaparkujete například u nákupáků, by bylo pošetilé. Už o minulé neděli hlásila velká centra plně obsazená parkoviště a z toho plynoucí komplikace v dopravě.