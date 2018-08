Obyvatelé Staré Bělé zuří: Který diletant nás zahrnul do záplavové zóny?

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ŘEMESLNÍK - ZEDNICKÉ PRÁCE (DPČ). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 120 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: A16 z:22/3/2018 (DPČ) a:3/7/2018, a:1/8/2018, Požadujeme znalost v oboru. Pracovní doba 7.00-15.00 hod., soboty a neděle dle potřeb zaměstnavatele. ŘP sk. B výhodou. Práce vhodná i pro absolventy. Nabízíme odměny za dodržení pracovních požadavků., Kontakt telefonicky v čase od 8.00-15.00 hod., e-mailem. Kontakty viz výše.. Pracoviště: Stavby 4you s.r.o., Riegrova, č.p. 857, 738 01 Frýdek-Místek 1. Informace: Martin Tesarčík, +420 737 652 950.

Všeobecní administrativní pracovníci KOORIDNÁTOR ZAKÁZEK A PROJEKTŮ. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co budete dělat?, - Koordinovat zakázky a projekty v agentuře, - Komunikovat se zákazníky, překladateli a ostatními spolupracovníky, - Kontrolovat odevzdávané projekty, - Graficky a typograficky zpracovávat propagační materiály a návody (Pokud nemáte s grafikou zkušenosti, nevadí, vše Vás naučíme.), - Vést a zpracovávat evidenci zakázek, Co požadujeme?, - Ochotu a chuť pracovat (Kdo chce, tak si u nás vydělá!), - Komunikační schopnosti a reprezentativní vystupování, - Základní znalost práce s počítačem (Word, Excel, Email, Prohlížeč), - Angličtina výhodou!, - Samostatné uvažování, iniciativu a loajalitu!, Co nabízíme?, - Práci v sympatickém kolektivu a v příjemném prostředí s flexibilní pracovní dobou a možností zkráceného úvazku, - Zaučení a získání zkušeností z chodu překladatelské agentury, - Možnost platového růstu, - Služební telefon a notebook, - Pravidelné firemní teambuildingové akce. Pracoviště: P-n s.r.o., Čéčova, č.p. 625, 370 04 České Budějovice 4. Informace: Hana Jáklová, +420 723 445 552.