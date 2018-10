Ochrana před týráním. Ministerstvo navrhuje zákaz zvířat v cirkusech

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZEDNÍK/-ICE, - PP po 3 měsících zapracování na dobu neurčitou, nástup možný ihned, - Náplň práce: práce na stavbách, - Požadujeme: vyučení v oboru a/nebo prokazatelnou praxi v oboru, ŘP sk. B výhodou, - Nabízíme: zázemí stabilní společnosti s 26 letou působností na trhu, mzdu od 23000 do 26 000 Kč v závislosti na dovednostech a kvalitě odvedené práce (výsledcích), příspěvek na stravování, - Pozice je vhodná i pro absolventy, - V případě zájmu volejte Po - Pá od 8:00 do 15:00 hod. na tel.: 774 728 052 (Ing. Valc) nebo pište na e-mail: valctomas@valc-hk.cz. Pracoviště: Valc s.r.o., Pražská třída, č.p. 13, 500 04 Hradec Králové 4. Informace: Tomáš Valc, .

Administrativa - Administrativní pracovnice 16 000 Kč

Administrativa Přijmeme administrativní pracovnici do řeznictví v ČB. Pracovní náplň je vedení interního účetnictví (pokladna, sklad - program winshop, související administrativa). Pracovní doba: 11h – do 18:30. Praxe výhodou, nástup možný ihned. Zaměstnancům dáváme stravenky, plat je jim zasílán do 5. dne v měsíci, jsme schopni zajistit i bydlení.