Ochranáři: Návrat velkých kopytníků do přírody může snížit riziko požárů

Návrat velkých kopytníků do české přírody může snížit riziko požárů v krajině. V tiskové zprávě to uvedla ochranářská společnost Česká krajina. Velcí kopytníci, například zubři a divocí koně, požírají na rozsáhlých plochách suchou trávu, která je z hlediska požárů nejrizikovější. Vědecké výzkumy podle České krajiny naznačují, že oheň začal být pro tvorbu krajiny významný až poté, co lidé velké býložravce vyhubili.

"Souvislost mezi rozsahem požárů a činností velkých kopytníků je dodnes patrná všude tam, kde se tyto dva krajinotvorné fenomény dosud setkávají. Jak v severoamerických prériích, tak v afrických savanách intenzivně hoří právě plochy, které kopytníci nespásli, zatímco spasené plochy hoří málo, nebo vůbec," cituje zpráva Miloslava Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. ČTĚTE TAKÉ: Východní Krkonoše táhnou. Zájem je o lanovky i dětské parky Historicky se přitom změny neprojevily jen na kontinentech, kde žili velcí kopytníci. Například také v Austrálii existuje jen málo důkazů o požárech z doby, než člověk nevyhubil velké vačnatce. Jako prevenci před požáry začali lidé v některých částech světa používat pastvu ovcí a koz. Ta ale podle ochranářské společnosti není pro ekosystém často ideální. Ovce a kozy sice odstraní část travnatého podrostu, nejsou však schopny potlačit špatně stravitelné trávy, které jsou z hlediska vzniku požárů nejvýznamnější. ČTĚTE TAKÉ: Nová dálnice na Moravu se zdrží. Kvůli chybě ve formuláři Například divocí koně hrubé trávy preferují. Navíc je výsledkem pastvy velkých kopytníků i zvýšená květnatost, se kterou souvisí i větší zastoupení motýlů. V Česku panuje v posledních týdnech velmi teplé počasí, kdy rtuť teploměru překračuje třicítku. Horka a dlouhotrvající sucho přispívají k růstu počtu požárů. Hasiči se potýkají s dvojnásobným počtem požárů oproti běžnému stavu. Riziko už déle než týden přetrvává ve středních a severozápadních Čechách, postupně se rozšířilo i do Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje nebo na jižní Moravu. ČTĚTE TAKÉ: Stát koupí za 5,5 milionu část pozemků v areálu Památníku Ležáky Kvůli riziku požárů už některé kraje vydaly zákaz rozdělávání ohňů. Mladá Boleslav zakázala lidem vstup do lesů, pohybovat se mohou jen po lesních cestách. Ochranářská organizace Česká krajina pracuje od roku 2007 na projektu návratu a ochrany velkých kopytníků. V roce 2015 založila v bývalém vojenském prostoru rezervaci s divokými koňmi, zubry a zpětně šlechtěnými pratury. Organizace spolupracuje s experty Akademie věd České republiky a s řadou univerzit. ČTĚTE TAKÉ: Bratři Formanové založili speciální várku plzeňského piva na památku svého otce

