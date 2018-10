Prodej ArcelorMittal: Když to bude nutné, ochromíme chod Nové huti, říká odborář

/ROZHOVOR/ Jedenáctého října podala společnost Liberty House závaznou nabídku na koupi kunčické huti ArcelorMittal, o týden později se její zástupci setkali v Ostravě s odboráři firmy, aby jim vysvětlili své záměry.

„Nedostali jsme odpovědi na to, odkud budou mít peníze na koupi huti ani na to, z čeho chtějí investovat do výroby. A informace, že obchodní týmy z ArcelorMittalu budou výrobky ostravské huti prodávat ještě tři roky, co už firma bude mít jiného vlastníka, se nám rovněž vůbec nezamlouvají. Když k tomu přidáme fakt, že součástí kupní smlouvy jsou emisní povolenky jen do konce roku 2020, ty zbývající chce současný majitel prodat, tak to směřuje k tomu, že nepočítají s dlouhodobou výrobou,“ říká v úvodu rozhovoru předseda základní organizace OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Petr Slanina.

Dalším velkým problémem je nedávné vyvedení společnosti Tameh, která huti zajišťuje dodávku energií, do skupiny ArcelorMittal. Pokud by nový vlastník nezískal energetiku zpět, co by to v důsledku znamenalo?

Znamenalo by to závislost na stávajícím majiteli. Budeme nuceni nakupovat energii od přímého konkurenta, ArcelorMittal (AM), který má v Polsku kousek od nás provozní kapacity. Mimo to, že podle smlouvy nám bude diktovat cenu, tak budou díky tomu znát i strategii firmy.

Není tajemstvím, že prodej huti musí být projednán s odboráři kunčické huti, pak s Evropskou radou zaměstnanců ArcelorMittal a teprve poté jej může schválit Evropská komise. Pojem projednat ale neznamená, že jej musíte schválit. Můžete vůbec jako odboráři reálně nějak prodeji zabránit?

Nejde o to zabránit prodeji, ale jde o to, aby po prodeji měla Nová huť budoucnost. Naše momentální možnosti jsou takové, že musíme vysvětlit naše obavy Evropské komisi, která na celou transakci dohlíží. Věříme, že po čtvrtečním usnesení poslanecké sněmovny k prodeji naší firmy, si to vezme za své i vláda ČR. Tady bych rád poděkoval celé poslanecké sněmovně a zvláště předkladateli tohoto bodu k jednání poslanci Leo Luzarovi.

Situace je teď hodně vypjatá, co odpovídáte zaměstnancům, kteří se ptají, jestli má huť budoucnost?

Tuto otázku dostávám neustále. Odpověď je jasná, Nová huť budoucnost má. Bohužel jsme hodně ztratili tím, že za celou dobu, co byl majitelem Mittal, jsme neinvestovali do modernizace zařízení. Majitel pořád sliboval a sliboval. My chápeme a ctíme, že naše firma je soukromá, ale svou velikostí ovlivňuje podstatnou část obyvatel na Ostravsku. Pokud nový majitel nepřijde s vizí do budoucna, tak jsme připraveni to dát jasně najevo. Tak, jako jsme připraveni postavit se stávajícímu majiteli, pokud dál uvidíme, že chce zneužít situaci k tomu, aby si zlikvidoval konkurenci, která mu má vzniknout.

Vývoj, který vidíme teď ze strany AM je takový, že chce naší firmu vysát do posledního halíře a to včetně peněz, které získal od našeho státu formou povolenek. Tady musíme jasně říct, že toto je absolutní zneužití systému povolenek. Místo aby z investic do ekologie těžil náš podnik, tak z toho chce těžit majitel. Jsme připraveni se proti tomu postavit. To, jak se k nám momentálně vlastník staví, nám říká, proč bychom mu měli vydělávat další peníze. Jsme připraveni ochromit chod firmy, nevidíme důvod dále vydělávat peníze majiteli, který nás chce zlikvidovat.

V diskusích k článkům o prodeji kunčické huti se někteří čtenáři netají názorem, že huť poškozuje životní ovzduší a že její konec by ani tak velkým problémem pro Ostravu i široké okolí nebyl. Co byste jim odpověděl?

Ať si tito kritici uvědomí, že firma naší velikosti drží ekonomiku v kraji nahoře. Naší zaměstnanci pořád patří mezi dobře placené a tyto peníze z velké části opět utrácejí v tomto regionu. A nejsou to jen naši zaměstnanci, ale taky zaměstnanci dodavatelských firem. Jsem přesvědčen o tom, že v celém kraji se udělalo pro ekologii opravdu hodně a náš podnik patří k těm, který by mohl jít příkladem. Ocel je jedná z mála surovin, která se dá recyklovat do nekonečna.

Čas teď pro huť ubíhá dvojnásob rychle. Plánujete nějaké akce, abyste ukázali potenciálnímu novému vlastníkovi, že na budoucnosti a konkurenceschopnosti podniku mají zaměstnanci životní zájem?

Jak jsem zmínil výše, zaměstnanci jsou připraveni se za Novou huť postavit. Pokud neuvidíme jasné kroky pro budoucnost podniku, jsme připraveni ochromit chod naší firmy!!! Nechceme být dalším v řadě po Poldi Kladno, OKD a dalších firem, které dovedli majitelé do krachu, nebo na jejich okraj.

Letos počátkem dubna oznámila společnost ArcelorMittal (AM), že chce koupit ocelárnu Ilva v italském městě Taranto. Aby jí Evropská komise tuto akvizici schválila, nabídl AM v rámci kompenzace, že prodá některé své závody (v Rumunsku, Makedonii a Itálii) a také huť v Kunčicích. Jedenáctého října pak společnost Liberty House oznámila, že podala závaznou nabídku na koupi kunčické huti i podniky ArcelorMittal Galati (Rumunsko), ArcelorMittal Skopje (Makedonie) a ArcelorMittal Piombino (Itálie).