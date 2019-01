Řidiči brněnského dopravního podniku chtějí navýšit mzdy o deset procent. Představitelé společnosti jim však pro letošní rok nabídli nulový nárůst. Řidiči proto v pátek kolektivní smlouvu odmítli. Stávky se zatím cestující bát nemusí.

Odboráři požadují navýšení mezd asi o deset procent. „Na letošní rok nám nabídli navýšení o nula procenta. Na další roky jen o inflaci a nějaká drobná procenta. S takovou smlouvou na pět let nemůžeme souhlasit. Připadá nám to jako výsměch, když máme výročí 150 let od vzniku podniku,“ popsal šéf odborářů Libor Weinstein.



Zástupcům odborů se nelíbí třeba ani příspěvky na jídlo. „Stávka však nehrozí. Jsme na začátku kolektivního vyjednávání a doufám, že zástupci firmy pochopí, že jsou jejich požadavky nereálné a vyjdou nám vstříc," dodal Weinstein.

Představitelé dopravního podniku protinávrh přijali a budou o něm jednat v příštím týdnu.



Upozorňují, že loni mzdy navýšili o jedenáct procent. „Proto není pro letošek navrženo plošné zvýšení tarifů a mezd všem zaměstnancům, ale pouze řidičům trolejbusů, kde je nutná nejvyšší kvalifikace. Průměrná mzda řidiče byla loni 34 617 korun,“ uvedla mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.



Současná smlouva vyprší na konci dubna.