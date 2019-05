„Jsme nemile překvapeni. Poslali nám dohodu totálně předělanou. Principy ohledně financování a strategických investic jsou nově navrženy v takové podobě, že nic negarantují,“ uvedl dnes odborový předák Petr Slanina podrobnosti o jednáních s uchazečem o koupi hutě.

S odboráři dnes v Ostravě jednal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Ohledně prodeje se objevuje řada varovných signálů. Jako vláda nemůžeme přihlížet a čekat, až už nebude možné takzvaně zatáhnout za záchrannou brzdu,“ poznamenal ministr.

Myšlenka, že by kupcem huti mohl být nakonec stát, je podle něj k diskusi. „Vždy bude záležet na majitelích firmy. Stát je ale schopen diskutovat o všech variantách. Máme tady příklad OKD, které byly v kritickém stavu, a dnes je to společnost, která má několik miliard na účtech,“ dodal ministr Havlíček.

Odborář Petr Slanina dodal, že respektuje to, že firma má soukromého vlastníka. „Jsou tady ale i zaměstnanci. U nás v huti jsou tak zastaralé stroje, že na nich umějí pracovat jen naši zaměstnanci. Pokud se oni proti vlastníkovi postaví, tak je ve hře i varianta, že se do toho vloží stát a mohlo by to dopadnout jako v OKD,“ doplnil dále Petr Slanina.