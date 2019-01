Odboráři Severočeských dolů vstupují do stávkové pohotovosti

Dosavadní neúspěch v jednání o platech, plošný růst o 2000 korun měsíčně. To jsou důvody, proč odboráři ze Severočeských dolů (SD) vstupují do stávkové pohotovosti. Dnes to oznámili zástupci odborů. Vyjádření vedení Severočeských dolů, které jsou součástí koncernu ČEZ, ČTK zjišťuje.

O růstu mezd jednají odboráři se zástupci zaměstnavatele od října minulého roku. V prosinci demonstrovali odboráři před sídlem SD v Chomutově. Ani sedmé kolo kolektivního vyjednávání, které se uskutečnilo před několika dny, nepřineslo podle odborářů uspokojivý výsledek. "Nespokojenost s vývojem jednání donutila odboráře vyhlásit stávkovou pohotovost," uvedli odboráři v tiskové zprávě zaslané ČTK. Poslední návrh zaměstnavatele na zvýšení osobních tarifních mezd zaměstnanců rovnoměrně o šest procent odboráři považují za vstřícný, ale stále nedostatečný krok. "Nadále požadujeme, aby zaměstnavatel navýšil mzdy plošně všem zaměstnancům o 2000 korun měsíčně," uvedl člen vyjednávací skupiny, předseda ZO OS KOVO Doly Bílina Radek Hovorka. Na řadě jsou jednání Další jednání chtějí odboráři vést přes zprostředkovatele. O vstupu do stávkové pohotovosti podle Hovorky odboráři zaměstnavatele informovali. Po posledním jednání mluvčí společnosti Lukáš Kopecký řekl, že společnost nabídla růst průměrných tarifních mezd o šest procent, což v průměru představuje měsíční nárůst mzdy jednotlivce o 1830 korun. Odboráři tuto nabídku ale nepřijali. Zaměstnanci Severočeských dolů demonstrovali kvůli zvýšení mezd i v předchozích letech, kompromisního návrhu se zatím vždy podařilo dosáhnout po několika kolech vyjednávání.

Autor: ČTK