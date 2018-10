Odboráři z ostravské huti: Čeká nás osud Poldi Kladno? Takto dnes vypadá provoz!

FOTOGALERIE/ Místo uklidnění rozpaky a také narůstající obavy. Po jednání se zástupci Liberty House, která chce kunčickou huť koupit, narůstají obavy odborářů, aby se podnik nedostal do situace, kterou zažila před dvaceti lety Poldi Kladno. Současně přinášíme exluzivní záběry fotografa Deníku Lukáše Kaboně z aktuálního provozu uvnitř podniku.

Předseda základní organizace OS KOVO ArcelorMittal ČR Petr Slanina říká, že ujišťování o tom, že po prodeji huti se nic nezmění a firma „pojede“ dále pod jiným názvem, se dá těžko věřit.

„Vypadá to, že náš dosavadní majitel chce prodat nekonkurenceschopnou prázdnou schránku. Přístup zástupců Liberty House nás zaskočil. Nevadí jim, že mají kupovat už zmíněnou prázdnou schránku. Ani to, že budeme do budoucna závislí na ArcelorMittalu, co se týká energetiky, a že by měli po dobu tří let používat k prodeji svých výrobků obchodníky z ArcelorMittalu,“ podivuje se odborář.

Podle něj hrozí, že Liberty House ostravskou huť použije jako zástavu k úvěru na její koupi a zatíží ji natolik, že nebude mít peníze na investice, které nutně potřebuje, aby zůstala konkurenceschopná.

„Máme dokonce obavy, že hrozí i to, že nový vlastník nebude schopný tento úvěr splácet a kunčická huť se může dostat do problémů, ve kterých byla před dvaceti lety Poldi Kladno,“ upozorňuje odborář.

Předsedkyně odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová pak uvedla, že odboráři se obávají, že při prodeji už dochází a ještě bude docházet k poškození ostravské hutě skupinou ArcelorMittal.

„A to v rozsahu srovnatelném s tunelováním OKD. Žádáme vás tímto o podporu, abychom zabránili trvalému a nezvratnému poškození stabilní firmy. V sázce je nejen 6,5 tisíce kvalifikovaných pracovních míst, ale také zdroj příjmů pro zhruba 100 tisíc lidí, které představují nejen rodinní příslušníci, ale i pracovníci dodavatelských firem v regionu,“ napsali odboráři z huti v dopise adresovaném kontrolnímu správci ze společnosti Grand Thorton a také Evropské komisi.

Odborář Petr Slanina říká, že o osudu hutě se může rozhodovat v průběhu krátké doby.

„Odeslali jsme Liberty House dotazy. Pokud nedostaneme odpovědi, které by byly zárukou, že už k zmíněným krokům nedojde, jsme připraveni vyjít před fabriku. Počátkem listopadu má do huti přijet pan Gupta, majitel celé skupiny, do které patří i Liberty House. Pokud nám možný nový vlastník naše pochybnosti nevyvrátí, mohl by se pan Gupta na vlastní oči přesvědčit, jak to vypadá, když tisícovky lidí z huti mají obavu o svá místa,“ dodává odborový předák Petr Slanina.