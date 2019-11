Slovenští vývojáři Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár a český hudebník Jaroslav Beck vyvinuli hru Beat Saber, ve které hráči za hudebního doprovodu rozsekávají krabice pomocí svítících laserových mečů. Letos v dubnu získal Beat Saber cenu za nejlepší českou hru roku 2018. Ve svém segmentu je nejprodávanější hrou na světě s více než jedním milionem prodaných kopií.

"Akvizici českého herního studia Beat Games Facebookem nelze hodnotit jinak než jako obrovský úspěch pro zmiňované studio, ale také pro českou VR (virtuální realita) komunitu obecně. Potvrzuje se tím přední místo českého VR průmyslu ve světě. Je známo, že ambice Facebooku na poli VR nekončí v herním průmyslu. O jeho plánech svědčí i akvizice společnosti Oculus VR, předního výrobce VR brýlí, z roku 2014," uvedl expert na VR, PwC Česká republika Martin Matulík.

Podle odborníka na český herní trh Martina Bacha dává koupě Beat Games z hlediska Facebooku smysl. "Beat Saber není jen vlajkovou lodí současné VR scény, ale hlavně má obrovský potenciál do budoucna. Na jeho základě může vzniknout platforma, která bude VR hardware prodávat ještě několik let," podotkl. Beat Games se podle něj budou dále rozrůstat a expanze nabere pravděpodobně o dost rychlejší tempo, než kdyby firma zůstala nezávislou.

Virtuální a rozšířená realita se podle ředitele cloudových služeb firmy Algotech Petra Loužeckého bude velmi rychle rozšiřovat do více odvětví. Z herního průmyslu přes obchod do výroby. "Virtuální realita přináší hodně možností k inovaci firemních postupů, pro IT svět přináší výzvy a příležitost v podobě rychlosti mobilních sítí, obřího nárůstu dat a výpočetního výkonu, který bude většinově hostován v cloudu," dodal Loužecký.

Loňský vznik studia

Studio Beat Games bude fungovat samostatně pod společností Oculus Studio, která se soustředí na virtuální realitu. Podle prohlášení Facebooku bude dále dodávat aktualizace své úspěšné hry pro všechny platformy, na kterých je dostupná. Facebook rovněž naznačil, že by mohl pokračovat v akvizicích na poli virtuální reality.

Studio Beat Games vzniklo teprve loni, ale vývoj hry pro virtuální realitu Beat Saber začal již o dva roky dříve.

Obrat českého herního průmyslu loni vzrostl o 34 procent na tři miliardy korun, oboru pomohl úspěch několika herních titulů. V Česku je osm desítek firem, které se zabývají vývojem počítačových her. Počet lidí pracujících na vývoji her se loni pohyboval kolem 1500, přitom přes 60 procent herních firem chybí zaměstnanci.