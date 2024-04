Odborníci na bezpečnost varují před Temu. Může sbírat osobní údaje

Lak na nehty za 49, sluneční brýle za 41 či vysavač do auta za 150 korun. To vše s dopravou zdarma. Společnost Temu, vlastněná čínským technologickým gigantem PDD, v posledních měsících a týdnech bombarduje nejen český internet a láká na nízké ceny. Odborníci na bezpečnost však před tímto online tržištěm varují. Podle nich může tahat z lidí citlivá data, která nejsou kontrolována a můžou se dostat do nežádoucích rukou.

Internetové tržiště Temu | Foto: Shutterstock