Odbory označily nabídku Škody za „velkou bachratou nulu“

V průběhu tohoto týdne skončilo již čtvrté kolo kolektivního vyjednávání o mzdách ve firmě Škoda Auto. Zatím bez výsledku. Odbory v lednu předložily zaměstnavateli svůj návrh, který kromě jiného požaduje na rok 2018 až 18procentní růst platů. Naproti tomu automobilka aktuálně nabízí růst o 15 procent během 27 měsíců. Odboráři označili tento návrh za „velkou bachratou nulu“.

„Firma Škoda Auto nám svými návrhy v kolektivním vyjednávání o mzdách plive do tváře,“ napsali odboráři v mimořádném vydání svého listu Škodovácký odborář a dále uvedli, že striktně odmítají jednání o zavedení atypických směnných systémů. „Na to jim v žádném případě neskočíme. To, co nám nabízejí na 27 měsíců, je náš požadavek na jeden rok," píše se v odboráři.

Slova Podnikové rady, která v polovině února iniciovala přípravu časově neomezené stávky, potvrdil i odborový předák Jaroslav Povšík. „Máme za sebou rekordní výsledky a chceme za ně být řádně odměňováni. Jinak se linky zastaví! O své peníze se popereme," uvedl pro odborářský tisk.

Odboráři všechny zúčastněné zároveň upozornili na fakt, že se jejich vyjednávací tým nebude zúčastňovat dalších kol kolektivního vyjednávání, dokud firma neodstraní své agresivní návrhy na atypické směnné systémy pracovní doby a na délku trvání mzdové dohody na 27 měsíců.

Minulou středu také vystoupil před Podnikovou radou Bohdan Wojnar, člen představenstva odpovědný za personalistiku a současně hlavní vyjednávač zaměstnavatele. Na úvod zmínil, že je důležité, aby firma společně s odbory hledala cestu k úspěšné budoucnosti.

„Správně nastavené dohody a rozhodnutí nám v tomto směru mohou pomoci. Potýkáme se s tím, jak pokrýt naší výrobní kapacitu. Na stole je mnoho variant, ale pokud se nám nepodaří na přechodnou dobu vyřešit debatu o vícesměnných systémech, pak si musíme položit otázku, jak a kde tuto kapacitu zajistíme,“ uvedl Wojnar s tím, že firma dál žádá 18směnný systém.

Připomněl přitom případ pobočného závodu v Kvasinách, kterým zachránil 18směnný systém investice do závodu a práci. Díky následným investicím se tam nyní vyrábí nové modely se silným potenciálem. „Ještě tam určitě není vše stoprocentně perfektní, ale posunuli jsme se tam o velký kus dopředu. Udělali jsme spoustu kroků i v oblasti infrastruktury, přestože ne vždy to byla naše úloha, ale jsou to věci, které mají jít za státní správou,“ vysvětlil Wojnar.

K tarifnímu vyjednávání sdělil, že věří, že se podaří najít dohodu, která bude také reflektovat, že podmínky ve světě se mění. „Jsme pod tlakem toho, jak v nějaké rovině udržet náklady. Každý si teď řekne je to fajn, slunce svítí, všechno jde nahoru. Jenže slunce nikdy nesvítí věčně, to je holý fakt,“ prohlásil člen představenstva a dodal, že firma Škoda má nejdelší dobu růstu za sebou a nikdo neví, jak to potrvá dlouho. Bohdan Wojnar také upozornil na to, že si cení kvalitního a korektního sociálního dialogu, který rozhodně není obvyklý ve všech firmách.

„Vadí nám, že firma roky dávala přísliby, že nám dá více, když uděláme tohle nebo tamto. Tolikrát jsme ustupovali, tolik věcí jsme udělali. A dnes, když jsme na úplném vrcholu, firma opět nechce své sliby plnit, naopak přichází s hrozbami,“ reagoval dále na odborářském webu Jaroslav Povšík a dodal, že by firma měla začít konat, protože lidi zajímá, jakou dostanou výplatu, zda nemusí přelézat přes bránu, když jdou z práce, jaké budou mít jídlo a především stejně jako zaměstnance po celém světě je zajímá, jakou budou mít pracovní dobu a zda budou moci žít se svými rodinami.