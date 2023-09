Zatímco loni se kvůli mimořádným valorizacím jít do předčasného důchodu nebývale vyplatilo, letos je tomu právě naopak. Ministerstvo práce uvedlo propočty, jak si lidé pomohou vyčkáním na svůj řádný důchod.

Důchodového věku každoročně dosáhne zhruba sto tisíc Čechů. V minulých deseti letech si obvykle zhruba 30 tisíc lidí ročně zažádalo o předčasný důchod. Až na řádný odchod do penze si s podáním žádosti počkalo zbývajících přibližně 70 tisíc seniorů.

Loni úředníci České správy sociálního zabezpečení zaznamenali přímo lavinu žádostí o předčasný důchod, letos je situace opačná.

Žadatelům se minulý rok mimořádně vyplatilo odejít do penze v předstihu, protože jim důchod na zbytek života výrazně navýšily loňské mimořádné valorizace vyvolané nebývale vysokou inflací. Kolik lidí zažádalo o předčasný důchod, přitom není jasné. Mnohé ze žádostí totiž úředníci vyřizují se zpožděním až letos.

„Statistiky bychom měli uzavřít přibližně v horizontu jednoho měsíce,“ řekl Deníku ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce a sociálních věcí Tomáš Machanec.

Zatímco loni se lidem předčasný odchod do důchodu nebývale vyplatil, letos je situace naprosto odlišná. Inflace není tak vysoká a mzdy v letošním roce v průměru rostly o více než osm procent. Penze budoucích důchodců se přitom budou v příštím roce zvyšovat právě na základě tohoto vysokého růstu mezd. „Nový důchod příští rok tedy bude o osm až devět procent vyšší než ten letošní,“ připomněl Machanec.

Až o dva tisíce měsíčně více

Při průměrném důchodu ve výši asi 20 tisíc korun by si tedy lidé, kteří dosáhnou odchodového věku v příštím roce, měli polepšit. V porovnání s tím, kdyby si starobní penzi nechali vyměřit a vyplácet ještě letos, to bude v řadě případů dokonce o dva tisíce korun každý měsíc.

Lidé však o tom, že se jim předčasný důchod letos nevyplatí, často nevědí. Úředníci České správy sociálního zabezpečení proto ještě v červnu a červenci letošního roku vyřídili 19 424 žádostí o něj. Je to čtyřikrát více než ve stejném období loni. Některé z žádostí ovšem byly podány ještě loni, pro velký zájem je nestihli zpracovat dříve. Čísla za letošní srpen zatím ještě nejsou známá.

Úředníci lidem v těsně předdůchodovém věku doporučují, aby zůstali v dosavadním zaměstnání a o předčasný důchod nežádali, protože se jim to letos nevyplatí. „Pokud mohou pracovat, vše mluví ve prospěch toho, že důchod budou mít příští rok vyšší,“ tvrdí Machanec.

Ještě více se přitom vyplatí zůstat v zaměstnání i poté, co dosáhnou důchodového věku. Zájem o to mají i zaměstnavatelé. Například průmyslové firmy mají dostatek zakázek, ale málo lidí pro práci na nich.

„Proto se snažíme motivovat také důchodce, kteří si zažádali o předčasný důchod, aby naopak do budoucna ještě přesluhovali,“ potvrdil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Ulehčit život stárnoucím pracovníkům pomáhají firmy rozšířením zkrácených úvazků. Stát jim tuto cestu letos zvýhodnil, firmy na ně mohou odvádět odvody na sociální pojištění snížené o pět procent.

Situace se změnila

Že se loňská situace s výhodným odchodem do předčasného důchodu neopakuje, potvrzují rovněž nezávislí odborníci. Kdo se chystá do důchodu na přelomu letošního a příštího roku, měl by si podle nich důkladně spočítat, co se mu více vyplatí. „Musí zjistit, zda je výhodnější důchod přiznaný v roce 2023 a následně od ledna 2024 valorizovaný, nebo je výhodnější důchod přiznaný až v roce 2024,“ řekla Jiřina Holubová z Freedom Financial Services.