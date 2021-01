Zadlužení lidí, kteří nemají dostatek peněz na splácení svých půjček, ale nechtějí si procházet neustálými exekucemi, mohou požádat o oddlužení. Pokud jsou dlužníci schopni splácet po dobu pěti let 2178 korun a oddlužení jim schválí soud, je jim zbytek dluhů odpuštěn.

Vystěhování, neplatič, dlužník - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle insolvenční novely, kterou začíná projednávat sněmovna, by se doba splácení mohla zkrátit z pěti let na tři roky. A to u všech. V současné době je zkrácená tříletá lhůta osobního bankrotu vymezena pouze pro vybrané skupiny obyvatel, třeba starobní důchodce.