Je libo sochu? Odlévali Masaryky, britskou královnu i anglického trenéra

/FOTOGALERIE/ Plné ruce práce měli v umělecké slévárně HVH v Horní Kalné na Trutnovsku. Při stoletém výročí republiky je města a obce zavalily žádostmi o sochy a busty Masaryka, památníky legionářů, pamětní desky.

První československý prezident T. G. Masaryk, britská královna Alžběta II., trenér anglické fotbalové reprezentace Graham Taylor i svatý Řehoř z Nareku, jehož sochu odhaloval ve Vatikánu papež František. Ti všichni se sešli letos v umělecké slévárně HVH v Horní Kalné na Trutnovsku. Odlévala jejich sochy.

Velká poptávka byla po Masarykovi, kterým chtějí obce připomenout 100 let od založení Československa. V Horních Kalné jich tvořili pět v nadživotní velikosti. Největší, která měří 3 metry a 30 centimetrů, instalovali ve čtvrtek v Pečkách u Kolína. Další putovaly do Loun, Kostelce nad Orlicí, Rudic na Blanensku. V neděli odhalí sochu TGM v krkonošském Studenci.

Odlévali je podle předloh sochařů. „Každá je od jiného sochaře, proto nejsou stejné. To je jako podpis, který má každý jiný,“ říká Pavel Horák, jeden ze spolumajitelů rodinné slévárny HVH.

Busty, které zamířily například do Náchoda, Poděbrad nebo Benátek nad Jizerou, jsou nejčastěji dílem akademické sochařky Pauliny Skavové, žacléřské rodačky. „Bylo to letos dost náročné. Na jaře nás oslovila řada měst ze žádostí o sochy, busty, pamětní desky a desky k pamětním stromům k velkému výročí republiky. Pracovali jsme na nich souběžně, dodací lhůtu jsme měli tři měsíce,“ upřesňuje Pavel Horák.

Královna Alžběta i trenér anglické reprezentace

Umělecká slévárna odlévala také nadživotní bronzovou sochu britské královny Alžběty II. na trůnu do Gravesandu v hrabství Kent, který leží východně od Londýna, v místě, kde se Temže vlévá do moře. Monument měří 2,5 metru a váží 700 kg, navíc má 1,5 m vysoký podstavec. Jeho autorem je anglický sochař Douglas Jennings, člen Královské společnosti sochařů, jenž pracoval pro Muzeum voskových figurín Madame Tussaud v Londýně.

Do Vatikánu dodávali z Horní Kalné bronzovou sochu svatého Řehoře z Nareku, kterou odhaloval papež František, a před fotbalový stadion v anglickém Watfordu umístili sochu Grahama Taylora, někdejšího trenéra anglické reprezentace. Významně se zapsali také na české půdě. V pražské svatovítské katedrále bylo odhaleno sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly, které umělecká slévárna v Horní Kalné odlévala do stříbra. Událost předcházela návratu ostatků kardinála Josefa Berana do Prahy.