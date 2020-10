Ministerstvo zároveň upozornilo na to, že pardon se nebude týkat prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, a proto je nutné daňové přiznání i kontrolní hlášení podat v zákonné lhůtě. Odklad splatnosti MF provede prominutím úroků za pozdě zaplacenou daň.

Vláda schválila rozšíření odkladu plateb některých daní o obory zasažené dosud všemi vyhlášenými opatřeními v boji proti šíření koronaviru na zasedání 21. října. Původně se týkal odklad oborů omezených opatřeními ze 14. října. Ministerstvo financí již dříve upozornilo, že stačí, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ohledně daní, a to i e-mailem.

Zpřísněná opatření

Vláda od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Zároveň od čtvrtka do konce nouzového stavu bude uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli ve videu zveřejněném na youtube však řekl, že pokud se nestane zázrak, vláda bude muset přitvrdit opatření proti šíření koronaviru. Znovu vyzval, aby lidé omezení dodržovali. Nynější opatření, která platí teprve od čtvrtka, mají podle něho "strašně moc" výjimek. Končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) také varoval před dalším zpřísněním opatření proti koronaviru, pokud se v nadcházejících dnech bude počet nakažených dál zvyšovat.

