Zdravotníci by měly obdržet částku srovnatelnou s loňskem, potvrdil v pondělí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Loni zdravotníci v nemocnicích obdrželi za jarní měsíce navíc 75 tisíc korun hrubého.

"Zdravotnickým pracovníkům zaměstnaným u poskytovatelů lůžkové péče bude prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zdravotnictví vyplacena odměna až 75 000 korun, a to v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin za období od 1. října 2020 do 28. února 2021 na pracovišti poskytovatele, maximálně však do výše úvazku," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Nezdravotničtí zaměstnanci v těchto zařízeních dostanou v případě odpracování celého pracovního úvazku odměnu 30 tisíc korun.

Sociální služby

Zaměstnanci v sociálních službách dostanou mezi 15 až 50 tisíc korun. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25 tisíc korun.

"Oceněni budou nejen zaměstnanci v přímé péči, sociální pracovníci ale i ostatní zaměstnanci sociálních služeb, kteří pomáhali zajistit fungování zařízení. Tedy zaměstnanci v kuchyni, úklidu, údržbě, administrativě a vedoucí pracovníci," uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo sociáních věcí.

Odměny v oblasti sociálních služeb se dělí do dvou skupin. Pracovníci přímé péče v pobytových zařízeních (zaměstnanci domovů pro seniory, postižené či se zvláštním režimem, stacionářů, pečovatelské a odlehčovací služby, chráněného bydlení a osobní asistence) dostanou zmiňovaných 50 tisíc korun hrubého na osobu, stejně jako zdravotnický personál. Celkem by se mělo jednat o 59 300 pracovníků.

Ostatní personál v sociálních zařízeních (v kuchyni, úklid, údržba) by měl mít 30 tisíc korun. Podle ministerstva je to asi 24 800 lidí.

V dalších sociálních službách (např. preventivní služby a další) by ti, kteří přímo pracují s potřebnými, mohli obdržet 25 tisíc korun. Pro zbývající pracovníky by bylo 15 tisíc korun. Obce a kraje by pak mohly žádat o dotace na odměny pro asi 4400 sociálních pracovníků a pracovníků odborů ochrany dětí (SPOD). Pro ně by mohla být částka 25 tisíc korun.

Druhé kolo odměn soc. službám jsme právě schválili! Až 50 000 Kč hrubého tak půjde jednomu zaměstnanci. Mimochodem, nově bude @mpsvcz řešit i odměny pro zdravotníky v soc. službách, protože @ZdravkoOnline se od nich odvrací. Já ale vaši práci nenechám bez povšimnutí. pic.twitter.com/ogFgMkArk8 — Jana Maláčová (@JMalacova) March 8, 2021

Celkové náklady, které půjdou ze zdravotního pojištění, budou podle Blatného téměř dvojnásobné oproti loňsku. Loni se jednalo asi o 11,5 miliardy korun.

Na zpoždění s vyplacením odměn za podzimní vlnu epidemie si opakovaně stěžovala Česká lékařská komora. V prosinci Blatný uváděl, že by mohly být vyplaceny letos v prvním čtvrtletí.

Výzvy k podávání žádostí o dotace vypíše resort teď v březnu.