Krutáková proto předložila poslancům ve Výboru pro životní prostředí tři pozměňovací návrhy. Ty cílí na výši skládkovacího poplatku, třídící slevu a parametr výhřevnosti.

„Ekonomické dopady předložených legislativ budou totiž výrazné, a to nad rámec evropských požadavků, což bychom i vzhledem k současné pandemii měli v legislativním procesu pořádně zvážit,“ říká poslankyně.

Vládní návrh zákona o odpadech má nahradit a významně rozšířit stávající legislativu. Sněmovna návrh zákona podpořila 29. ledna v prvním čtení i přes kritiku zaznívající z úst řady subjektů. Další projednávání se bude konat nejdříve po skončení nouzového stavu.

Nejistá třetí sleva

Obce se nejvíce obávají toho, že podle chystaného zákona většina z nich nebude mít šanci dosáhnout na navrhovanou třídicí slevu. Ta by přitom měla být nástrojem proto, aby motivovala obce k třídění a aby dopady násobného navýšení skládkovacího poplatku nebyly na obce tak masivní. Výrazná většina obcí totiž na odpady doplácí nemalé částky ze svého rozpočtu už nyní, jsou to i miliony korun ročně.

„Třídicí slevu je třeba nastavit tak, aby na ni obce mohly dosáhnout a aby v co největším třídění dále pokračovaly. Podle současné podoby návrhu zákona na to však dosáhnout nelze a obce to k třídění nemotivuje,“ míní Richard Blahut, vedoucí sekce odpadového hospodářství Spolku veřejně prospěšných služeb.