Odpady jako palivo: Brnem jezdí první autobus na bioplyn z odpadní vody

/FOTOGALERIE/ Benzínovou tankovací pistolí mu nádrž nenaplníte. Brněnský dopravní podnik testuje autobus, který jezdí na neobvyklé palivo - biplyn z odpadních vod. Pasažéři ho využijí při cestách na trase z brněnských Chrlic do Modřic.

Cílem je ukázat využití bioodpadu v praxi. „Projekt funguje dva týdny, celkem potrvá asi měsíc. Zpracovali jsme studii pro Brno a oslovili subjekty, které to nadchlo. Nyní chceme ukázat, že náš nápad funguje a to se daří. Plyn má lepší parametry, než jsme čekali. Produkt je tak stejný, rozdíl je jen v původu. Zda pochází z trubky z Ruska či našeho odpadu,“ ozřejmil Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky, který za projektem stojí.



Autobus pro testy dodal brněnský dopravní podnik. „Městská doprava má být ekologická a tohle je čisté řešení, protože se cestující přímo podílí na provozu. Autobus jsme pro testování nemuseli nijak upravovat.“ sdělil generální ředitel společnosti Miloš Havránek.

Odběr bioplynu zase umožnily Brněnské vodárny a kanalizace. Ty běžně používají bioplyn vzniklý při čištění k jiným účelům. „Zatím kalový plyn užíváme k výrobě energie a tepla, avšak máme lehké přebytky, které posíláme do této pilotní jednotky. Uvidíme, jak se objem v budoucnu vyvine a zda se tím budeme moci zabývat. Pro nás to musí být ekonomicky výhodné, chceme řádně hospodařit,“ uvedl ředitel kanalizační sekce podniku Vladimír Habr.



Čistírna odpadních vod přitom není jediným zdrojem, odkud se dá bioplyn čerpat. „Můžeme využít bioplyn třeba i ze zemědělských stanic či průmyslových čistíren. Naše pilotní jednotka pro autobus má demonstrovat, že to funguje. Hledali jsme místo kdekoli v republice, abychom to vyzkoušeli a ta příležitost se naskytla v Brně. Zatím jsme velice spokojeni,“ řekl vedoucí útvaru rozvoje procesů a aplikací Marek Bobák z české výzkumné společnosti MemBrain. Ta dodala do projektu jednotku na čištění.

JAROSLAV GALBA