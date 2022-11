„Ceny odtahů se oproti loňskému roku zvedly o téměř dvacet procent. Je to nejvíce z celé Evropské unie. Navýšení kopíruje všude po Evropě inflaci. A ta je v tuzemsku, bohužel, nejvyšší,“ upozornil Jan Procházka ze společnosti Europ Assistance.

Cena za jeden kilometr odtahové služby šplhá ke třiceti korunám. Přitom na jaře to bylo kolem třiadvaceti korun. Nepojízdný automobil, a ještě v cizině, tak může pěkně pocuchat řidičovo bankovní konto. Například odtah z rakouského Kaprunu, který je 500 kilometrů od Prahy a je oblíbeným centerem českých lyžařů, vyjde nyní na 15 tisíc korun. K tomu je ovšem nutné připočítat poplatky za dálnice, ale také náhradní dopravu. Finální suma je tak v tomto případě o dalších deset tisíc korun vyšší.

Nejde přitom jen o problémy v cizině. Kvůli levným povinným ručením, která pokrývají jen základní odtahy, se prodražuje i řešení nepojízdných vozidel v Česku. „V téměř čtyřech tisících případů v letní sezoně museli naši klienti doplácet za asistenční služby. Nejčastěji z důvodu velmi nízkých limitů z levných povinných ručení, kdy má klient nastaven limit na pouhé dva tisíce korun za odtah do nejbližšího servisu. Vše ostatní musí doplatit. Doporučujeme proto zkontrolovat pojistné smlouvy, a především právě limity na asistenci,“ apeloval Procházka.

K revizi nastavených pojistných limitů u smluv nabádají i pojišťovny. Pro řidiče to sice znamená dražší pojistku o stovky až tisíce korun ročně, ovšem v případě kolize či poruchy se jedná o zanedbatelné částky. „Jak moc se asistenční služby motoristům vyplatí, ukazuje i několik případů z nedávné doby. Například odtah obytného vozu Fiat Ducato z Milána do Teplic vyšel na 72 tisíc korun a odtah vozu Ford S-MAX z Pisy do Prahy na 67 tisíc korun,“ popsal mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Výhodou je, že většina pojišťovacích domů dokáže vyčíslit možné náklady jen na základě popsaných reálií. „Při telefonátu na asistenci se identifikuje dotyčný buď pomocí čísla smlouvy či registrační značky auta a dozví se limit a informaci o konkrétní ceně nad tento limit. Podle toho se může rozhodnout o dalším postupu, ale asistence mu samozřejmě optimální postup doporučí. Podle skutečně čerpané služby je pak požadována úhrada částky nad tento limit,“ potvrdila mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Pozor na „lovce“

Nízké limity ovšem nejsou jediným nebezepečím. Každoročně naletí podle pojišťoven zhruba patnáct procent řidičů takzvaným crash hunters, tedy lovcům nehod. Ti velmi často „hlídkují“ se svými servisními vozy na nejrizikovějších silničních úsecích. Pokud se zde stane nehoda, nebo má řidič potíže, jsou na místě mezi prvními, a to i před příjezdem policie. Následně naslibují odtažení vozu, servis či zajištění náhradního auta. Využívají přitom stresu řidičů. Ti tak následně platí i za služby, které mají v rámci svých pojistek zcela zdarma.

Policisté jsou proti takovému způsobu podnikání bezbranní. Lovci totiž zákon neporušují. Jediným řešením je obezřetnost. „Pokud zavoláte na linku 1224, nahlásíte název pojišťovny, u které máte auto pojištěné, případně jen svou SPZ, tak vás přepojí na smluvní asistenční společnost vaší pojišťovny, která na místo nehody okamžitě vyšle vůz a zařídí opravu nebo rychlé odtažení auta do servisu,“ poradil právník České kanceláře pojistitelů Vladimír Krejzar.

Účinnou zbraní proti nekalým praktikám lovců nehod jsou i chytré telefony. Digitální asistence umožňuje řidičům rychlejší a pohodlnější kontaktování asistenční služby.

„Pokud dojde k nehodě nebo poruše, řidič zadá do jednoduchého webového formuláře základní informace. Po jeho vyplnění a odeslání svého požadavku obdrží SMS s odkazem na mapu, kde může v reálném čase sledovat blížící se pomoc. Spolu s polohou dostane řidič informace o zásahovém voze. Ví tak přesně, kdy a koho má čekat. Na mapě pak může sledovat dovezení svého automobilu do servisu, pokud je nutný odtah,“ dodal mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.

Rady od České kanceláře pojistitelů při nehodě v zahraničí:



Především je vhodné volat úplně pokaždé místní policii, a to i přesto, že se může jednat o zdánlivě malou nehodu. Předejde to nepříjemnostem, jako je jazyková bariéra s druhým účastníkem nehody a jiná nedorozumění. Po nehodě se vyplňuje formulář, tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, je obsahově shodný v každém jazyce, řidič ho může vyplnit i česky, což je mnohem lepší. Je potřeba vždy vyznačit plánek místa nehody a nejlépe zajistit pečlivou fotodokumentaci místa nehody.



Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu vaší pojišťovny. Jste-li viníkem nehody, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte povinné ručení uzavřeno. Jste-li poškozeným, a zejména pak v cizině, kontaktujte rovněž svoji asistenční službu, nárok na proplacení jejího zásahu pak budete mít z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla viníka.



Zdroj: ČKP