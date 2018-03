Odvážní Češi. Svoje úspory na stáří vsadili na akcie

Vydělávat na spoření až 14 procent ročně? V době, kdy banky lidem „úročí“ vklady lepší nulou, to zní jako zpráva z jiné planety. Ale není. Minimálně pro desítky tisíc Čechů, kteří v rámci penzijního spoření odvážně vsadili na akcie a své měsíční úložky posílají do tzv. dynamických fondů.

Ty jsou založeny na investicích do cenných papírů a zatímco v roce 2013 (kdy se penzijní fondy rozdělily na staré a nové) takto spořilo necelých pět procent střadatelů, loni už v akciích zhodnocovalo své úspory 14 procent klientů (103 tisíc lidí).

Penzijní společnosti přitom čekají další růst zájmu. Důvod je nasnadě: Inflace byla loni 2,5 procenta, takže ukrojila výraznou část zhodnocení ve všech typech spoření, včetně penzí. Konkrétně: z 28 penzijních fondů loni jen 11 překonalo inflaci. A v drtivé většině šlo právě o dynamické fondy (viz modrá barva v grafice). „Předpokládáme, že zvláště mezi mladšími účastníky, kteří mají před sebou horizont spoření třeba patnáct, dvacet, třicet let, obliba nadále poroste,“ říká Aleš Poklop, šéf Asociace penzijních společností ČR.

Risk je (někdy) zisk

Zhodnocování úspor na penze pomocí akcií přináší i nejistotu. Cenné papíry střídavě vydělávají i prodělávají. Třeba loni se akciím v ČR dařilo – nejznámější akciový index PX ročně stoupl o 17 procent, předloni ale pro změnu klesl o čtyři procenta.

Podle odborníků je proto důležité sledovat dlouhodobé výsledky a nejásat nad jedním rokem. „Základ je pořád stejný. Nejvýznamnějším kritériem by měl být zejména časový horizont – jak dlouho budeme tvořit majetek na penzi,“ zdůrazňuje Vladimír Weiss, finanční poradce Partners. Když má někdo do penze pět až deset let, měl by do akcií investovat jen malou část úložky, naopak pokud střadatele čeká dvacet let, může riskovat. „V dlouhodobém průměru se budeme blížit 3 až 6 procentům ročně kladného zhodnocení,“ říká o akciích Weiss.

Kolik loni vydělaly/prodělaly penzijní fondy, najdete ZDE.

Staré versus nové

V Česku je penzijní spoření už pět let rozděleno na „staré“ a „nové“ fondy. Ve starých fondech (do nichž už nelze vstupovat a spravují 384 miliard) spoří 3,6 milionu Čechů a jejich loňské výsledky budou známy v dubnu. Tyto fondy podle zákona nesmí prodělat, jenže moc nevydělávají. Předloni „udělaly“ jen 0,77 procenta.

V nových fondech, v nichž je možné spořit i pomocí zmíněných akcií, bylo ke konci loňského roku 736 tisíc Čechů, meziročně o 42 procent více. Zajímavostí je, že ze starých do nových loni přestoupilo 40 tisíc lidí, a to právě kvůli vyššímu úročení.

V nových fondech bývají na výběr tři až čtyři různě odvážné typy spoření, přičemž jednou ročně je možné strategii spoření změnit.

Zástupci penzijních společností se shodují, že rizikovější akcie doporučují spíše mladším či nebojácným. „Obecně platí, že klientům s většími investorskými zkušenostmi nebo těm, kteří mají delší investiční horizont, doporučujeme odvážnější strategii spoření,“ říká mluvčí Penzijní společnosti České spořitelny Filip Hrubý. I podle mluvčího Allianz Václava Bálka je rozhodující doba, po kterou chce dotyčný spořit, tedy ideálně aspoň deset let.