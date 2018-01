Okamžité platby. Peníze na účtu budou už za pár sekund od převodu

Podobné problémy přináší sám život a nevýbají se nikomu. Například při pokusu o výběr hotovosti z bankomatu člověk náhle zjistí, že na konkrétním účtu nemá dost prostředků, ačkoliv na jiném jich má dost, jenže převod by trval den nebo dva.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Půjde-li vše podle plánů České bankovní asociace, letošní rok přinese na takovou situaci účinný lék. Jsou jím tzv. okamžité platby.

Ty nabídnou zákazníkům bank rychlou a nepřetržitou možnost převodu peněz z účtu na účet, tedy 24 hodín denně, sedm dní v týdnů, 365 dnů v roce. V tomto režimu bude mít příjemce prostředky k dispozici během několika sekund od okamžiku, kdy mu je plátce poukáže. Příjemce pak může použít peníze pro další okamžitou a navazující platbu, například platební kartou. Předpokládá se, že se do projektu zapojí všechny tuzemské banky, které nabízejí služby občanům.

RYCHLOST NAD ZLATO

„Hlavní výhodu okamžitých plateb vidíme u těch převodů, kde je klíčovým parametrem rychlost. V této chvíli neumíme odhadnout, v jakém rozsahu budou okamžité platby atraktivní, nicméně se dá předpokládat, že při převodu menších částek by mohly být oblíbené. Bude však záležet i na bance protistrany. Se spuštěním okamžitých plateb počítáme koncem roku, s tím, že půjde o součást našeho mobilního a internetového bankovnictví,“ uvedla pro Deník Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Převody bude systémově zajišťovat Česká národní banka, která nyní uvažuje o šestiměsíční přípravné fázi. Poté se bude systém ově-řovat, s plným využitím lze počítat do konce roku.

Mluvčí Equa bank Markéta Dvořáčková je přesvědčená, že okamžité platby se stanou postupně samozřejmostí a že v budoucnu nahradí nynější standardní i prioritní platby.

Takový vývoj pochopitelně nelze vyloučit, ale jisté je, že běžné platby zatím zůstanou v dosavadním režimu, což se bude vztahovat například na splatnost faktur, kde není nutné uskutečnit platbu okamžitě.

CENA NOVÉ SLUŽBY

Na tomto místě asi vzniká zákonitě otázka, kolik bude taková okamžitá finanční operace stát. Jasno v tom zatím není, ceníky bank neexistují, nicméně ČNB už podle serveru Měšec.cz uvedla, že poplatek banky plátce nebude vyšší než deset haléřů za operaci. To by bylo tedy zhruba tolik, kolik banka platí dnes za běžnou platbu. Na druhou stranu, zavedení systému si od pobank vyžádá jisté investice, takže nelze vyloučit, že expresní platbu budou považovat za něco navíc a jak známo, za „něco navíc“ se v dnešním světě platí.

FINANČNÍ SVĚT V POHYBU

Ať už tak, nebo jinak, rodící se projekt názorně dokládá pozitivní vliv nejmodernější techniky na finanční systém. Vždyť to není tak dávno, co se za pokrok považoval například mezibankovní převod do 48 hodin. Banky se do rychlých plateb příliš nehrnuly, protože dobrý byl každý den, během kterého ještě měly u sebe peníze zákazníka. Dnes je všechno jinak.

Ne, že by podobný systém rychlých plateb neznali například zákazníci různých tipovacích kanceláří, které okamžitý převod praktizují už jistou dobu a vědí, proč. Vždy tam však byl nějaký prostředník. Teď už budou banky komunikovat přímo mezi sebou.