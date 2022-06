„Zájem o černé uhlí je enormní. Nejméně v příštích dvou topných sezonách bude dostatek jak energetického, tak koksovatelného uhlí. To je dobrá zpráva nejen pro velké podniky, ale i pro domácnosti v Moravskoslezském kraji. Nehrozí žádné dramatické zvyšování cen,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

OKD se připravuje na rok těžby. Co bude pak? O uhlí je zájem, i když je drahé

Pod Karvinskem v současné době leží asi 140 milionů tun černého uhlí a v roce 2023 firma vytěží přibližně 1,3 milionu tun. Firma již zahájila práce a průzkum pro těžbu i po roce 2023. V současné době OKD vyjednává s možnými odběrateli a pokud zájem o uhlí bude, bude možné těžit i v roce 2024 a 2025 ovšem bude potřebovat nové povolení.

„Máme dostatečný prostředky, abychom ufinancovali přípravu, těžbu a sanaci,“ přiblížil předseda představenstva OKD Roman Sikora. Společnost má už dohodnuté smlouvy s odběrateli do poloviny příštího roku a Sikora předpokládá, že během příštích dnů uzavře smlouvy na dodávky na zbytek roku 2023.

Pro české odběratele

Hlavním cílem je zabezpečit dodávkami české odběratele, kterými jsou především ČEZ, Veolia, která provozuje teplárny v moravskoslezském regionu, nebo velké hutní podniky, jako jsou například Třinecké železárny.

OKD přitom nepředpokládá, že by měla do budoucna potíže se sháněním zaměstnanců. V současné době jich má asi 2600 a dalších 700 z dodavatelských firem. „Vzhledem k tomu, že nezačínáme od nuly, ale pouze prodlužuje těžbu, nebudeme muset provádět nějaký masový nábor. Samozřejmě počítáme s nějakými odchody do důchodu, takže případný nábor se bude týkat maximálně několika desítek lidí,“ doplnil Sikora.

Těžba uhelných paliv se mezi lety 2010 až 2020 snížila o více než polovinu. Zatímco hnědého uhlí se v této době vytěžilo o téměř 33 procent méně, černého uhlí se vydolovalo dokonce o více než 81 procent méně. „Naproti tomu se zvýšila výroba energie z obnovitelných zdrojů, a to o 57,1 procenta,“ dodal mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar.