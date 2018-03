OKD se připravuje na likvidaci Dolu Paskov. Obce se bojí kamionů

Už téměř rok uplynul od ukončení těžby černého uhlí v Dole Paskov v lokalitách Staříč a Chlebovice. S koncem těžby vyvstala otázka, jak budou vypadat útlum a likvidace dolu.

Proces ukončení hornické činnosti firma OKD detailně popsala ve studii vlivu na životní prostředí EIA. Obce, na jejichž území se dobývalo, však měly k dokumentu výhrady. Stát jim dal za pravdu s tím, že likvidace dolu může mít významný vliv na životní prostředí. A tak se celý záměr posuzuje podle zákona EIA v plném rozsahu.

V úterý odpoledne mohli zájemci podat připomínky na veřejném projednávání záměru v paskovském kině. Radnice obcí a měst, kterých se likvidace dolu dotkne, se obávají například zvýšené dopravy kvůli převozu materiálu.

„Dotčené obce opakovaně upozorňovaly na to, že požadují, aby byla preferována železniční doprava. Myslel jsem si, že je nám to přislíbeno. V dopracované dokumentaci je to uváděno ve variantách,“ řekl při jednání advokát Jiří Kubala, který v řízení zastupuje několik obcí.

„Železniční vlečka je jednou z možností přepravy. Dochází tam ale k více manipulacím, než když to naložíte přímo na nákladní auto,“ poznamenal zástupce společnosti OKD Radim Tabášek.

OKD chce likvidovat Důl Paskov způsobem, který je pro tento typ dobývání ložiska černého uhlí standardní. Likvidace hlavních důlních děl mimo jiné spočívá v zasypání všech šesti jam na třech lokalitách Paskov, Sviadnov a Staříč. Tři výdušné jámy by měly být likvidovány nezpevněným materiálem, tedy hlušinou z paskovské haldy, další tři pak zpevněným zásypem s vytvořením plynové jámy pro kontrolovaný odvod a čerpání důlních plynů.

Součástí prací je i likvidace objektů, které se nacházejí v ochranném pásmu. Výjimkou má být například památkově chráněná těžní věž větrné jámy Žabeň v lokalitě Sviadnov.

VLEČKA U SVIADNOVA NEPATŘÍ OKD

„Je možno hlušinu dopravovat po železnici pouze z Paskova na Staříč, protože vlečka, která vede na Sviadnov, není v majetku OKD a není veřejně přístupná. To znamená, že není možné dostat hlušinu po vlečce na Sviadnov,“ podotkl Radim Tabášek, který je manažer centra rekultivací a pozemků.

OKD je podle něj netvrdí, že není možno dopravovat hlušinu po kolejích z důvodu překročení limitů stanovených pro posuzování vlivů na životní prostředí. „Pouze jsme řekli, že dopravou po železnici dojde k navrácení stavu, který tam byl předtím, což v současné době může způsobit negativní pohled těch občanů, kteří v blízkosti vlečky bydlí. Protože si zvykli, že už tam nic nejezdí,“ doplnil při veřejném projednávání zástupce těžební společnosti.

„Z variantního řešení uvažovaných přepravních tras dopravy materiálů je zřejmé, že modelované varianty jsou z hlediska hlukových a chemických imisí rovnocenné,“ píše se v dopracované dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí.

Doprava zpevněného materiálu má trvat devět měsíců i kvůli technologickým přestávkám při práci, doprava nezpevněného materiálu potrvá dva měsíce. Po studii o hodnocení vlivu na životní prostředí, která by měla být zpracována a vydána v půlce roku, bude následovat žádost OKD o povolení likvidace dolu.