Těžební společnost OKD požádala stát, aby jí proplatil 1,2 miliardy korun, které vynaložila na útlum. Radiožurnálu to řekla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková. Firma podle ní nechce propouštět ani snižovat platy. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům řekla, že k žádosti nemá potřebné informace. Chce shromáždit všechny podklady a jednat o tom s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že jeho resort zahlazování následků těžby postupně plně převezme.

Objekt dolu Darkov | Foto: ČTK

"V tuto chvíli je velmi brzo, nemám dostatek informací, abych k tomu dala autoritativní vyjádření. Určitě ho budu muset dát, protože jsme akcionáři. Pokud je to žádost o peníze, musím to dát na vládu, to ale bude až po schválení rozpočtu," řekla Schillerová po jednání s komunisty o jejich podpoře pro rozpočtový schodek ve výši 500 miliard korun.