Vedení Prahy 11 ve čtvrtek představilo studii přestavby okolí stanice Opatov, která je od roku 1980, kdy byla otevřena, prakticky nedostavěná. „Prezentujeme výsledky studie, která započala svou cestu v červenci 2017. Uvědomujeme si, že území je několik desítek let zanedbané, lokalitu vracíme zpět do 21. století. Řešení hledáme společně s investory,“ řekl starosta Prahy 11 Jiří Dohnal (Piráti).

Objednatelem studie byl magistrát, který chtěl území vyřešit jako celek. Tomu se pak společně s městskou částí podařilo pro projekt obřích rozměrů najít soukromého investora, kterým je investiční skupina Finep a Starochodovská.

Vznikne i potok s vodopádem

„Unikátní projekt přináší Opatovu i širšímu okolí příležitost dlouho očekávaného rozvoje a vzniku skutečného centra náměstí se vším, co k němu patří,“ říká Tomáš Pardubický, ředitel společnosti Finep. Podle něj bylo složité vyjednat především majetková uspořádání pozemků. Projekt podle něj reflektuje potřeby a přání magistrátu i městské části.

Vysázeno bude nejméně 425 nových stromů, mezi nimiž bude potok s vodopádem, který poskytne v horkých letních dnech na rozpáleném sídlišti chládek. Postaveno má být také 414 bytů, chybět nebudou ani kanceláře.

Na samotném náměstí, které se stane srdcem nového Opatova, budou ve dvou patrech obchody, restaurace i kavárny. „Bude to plně na rozhodnutí investora, vize Finepu je ale v systému menších obchůdků, aby doplňovaly to, co například chybí v nedalekém obchodním centru Chodov,“ dodal místostarosta Prahy 11 Martin Sedeke (ODS).

Podle něj budou jednotlivé prostory provozovatelé obsazovat až za pět let a zatím je předčasné předjímat, které konkrétní provozovny zde vzniknou. Chybět by ale nemělo divadlo, letní kino a v zimě kluziště. Farmářské trhy by měly být zachovány.

Od bazénku přímo na tramvaj

Náměstí bude přímo přiléhat k dopravnímu uzlu metra a autobusů, v budoucnu se počítá i s tramvajemi. Rekonstrukci samotné stanice za čtvrt miliardy korun zahájil dopravní podnik koncem minulého roku a hotova by měla být do tří let.

„Nový Opatov je projektován tak, aby byl přirozeně napojen na stanici metra i autobusů. Odstraněna bude stavba připomínající šneka, místo ní vznikne výtah. Bezbariérový vstup bude ze všech stran,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 11 Martin Duška (Piráti). Podle něj zmizí i venkovní design stanice z 80. let. „Stanice má svá nejlepší léta za sebou,“ dodává. Samozřejmostí bude parkoviště P+R a napojení na cyklostezky.

O tom, jak bude nová čtvrť pojmenována, zatím rozhodnuto nebylo.

„Nové ulice a instituce budou určitě nést významná jména, vždy se ale území pojmenuje tematicky k jednomu celku, příkladem jsou například názvy ulic Zahradního Města,“ vysvětlil místostarosta Sedeke, jenž je zároveň členem místopisné komise magistrátu, která názvy ulic schvaluje.