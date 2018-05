Čínský Elon Musk plánuje vypuštění první soukromé rakety v zemi

Čínský soukromý vesmírný sektor o sobě dává vědět. Pekingský startup OneSpace doufá, že ve čtvrtek vstoupí do historie, když jako první čínská soukromá společnost vypustí svou vlastní raketu. Tři roky stará firma je často označována za čínskou obdobu americké SpaceX, vizionáře a podnikatele Elona Muska.

Umělecká představa rakety OS-XFoto: onespacechina.com

„OneSpace se v současnosti nachází v situaci, která je velice podobná začátkům SpaceX,“ řekl v rozhovoru pro CNN Money zakladatel a generální ředitel OneSpace Šu Čchang. „SpaceX je první ve Spojených státech. My jsme první v Číně.“

OneSpace plánuje vypustit devítimetrovou raketu OS-X z kosmodromu, který se nachází v severozápadní Číně. Cílem mise je sbírat data pro výzkumný projet, na kterém OneSpace spolupracuje se státní firmou Aviation Industry Corporation of China. „Je to první raketa, která byla vyvinuta a postavena pouze z domácích technologií,“ zdůraznil Šu.

Některá vyjádření OneSpace se však vyvolávají mezi odbornou veřejností silné pochybnosti. Jedním z kritiků je i Sin čang, profesor vesmírného inženýrství na Hong Kong University of Science and Technology, který nevěří, že by celá raketa byla vlastním dílem OneSpace.

Šu si přesto stojí za tím, že vývoj a stavba rakety trvaly pouhé tři roky. Dodal, že stejně jako SpaceX ve svých počátcích i OneSpace musí čelit pochybovačům. „Když byla OneSpace v roce 2015 založena, všichni říkali, že je to nemožné,“ řekl.

Společnost tvrdí, že snížit náklady jí pomohl i speciálně navržený elektrický systém, který váží desetkrát méně než ty, které se běžně používají v jiných raketách.