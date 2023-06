Placením mnoha malých částek za internetové služby mohou lidé ve výsledku utratit hodně peněz. I v této oblasti se ovšem dá ušetřit. Jak na to, radí čtenářům Deníku herní publicista Jan Modrák v rozhovoru, který je součástí projektu Česko za babku.

Počítače a internet jsou v současnosti neodmyslitelnou součástí života většiny lidí v České republice. V digitálním prostředí tráví spoustu času prací, ale také zábavou. Využívají přitom nejen služby zdarma, ale také ty placené. Je jich obrovská nabídka za poměrně nízké ceny. V součtu však platby na internetu mohou činit obrovské částky. Cesty k šetření v této oblasti ukazuje čtenářům Deníku publicista Jan Modrák, který se v prostředí digitální zábavy profesionálně pohybuje přes dvacet let. „Stačí zvážit, jakou sumu můžete investovat a pečlivě zvolit službu nebo tvůrce,“ říká.

Každý měsíc přibývají v online prostoru nové služby nebo produkty určené pro zábavu, které ale mohou zatížit rozpočet domácností. Jak tedy mohou lidé ušetřit?

Placeného i bezplatného obsahu je na internetu skutečně obrovské množství, a to v každé oblasti zábavy. Nabízí ho velké firmy i jednotliví tvůrci. Zorientovat se je těžké, ale v zásadě stačí používat takzvaně selský rozum. Zvážit, kolik za zábavu můžete dát, a pečlivě si zvolit, kterou službu pravidelně využíváte a kterého tvůrce chcete podpořit. Orientuju se primárně ve hrách, takže začnu v této oblasti. Není problém hrát dnes v podstatě zadarmo nebo jen s opravdu minimálním rozpočtem. Zaměřit se můžete na nabídky bezplatných her, často i těch velkých, byť zpravidla starších, titulů, což nabízí pravidelně třeba Epic Store. Časté jsou také nabídky víkendových zkušebních verzí, kdy můžete nějakou hru bezplatně hrát na Steamu v omezeném období. A využít lze také různé výhodné - často navíc charitativní - balíčky za až směšné ceny. Například si v Humble Bundle pořídíte deset menších her za 200 korun.

A jak je možné ušetřit u filmů či seriálů?

V případě VOD (video on demand - česky video na vyžádání - pozn. red.) služeb, tedy streamovacích platforem nabízejících filmy a seriály, je situace vlastně podobná. Nabídka je široká, různé služby mají různé ceny a samozřejmě vlastní obsah. I tady se ale obejdete bez placení - nedostanete se k nejnovějšímu a nejatraktivnějšímu obsahu, ale na YouTube existuje řada kanálů, kde se legálně podíváte na filmy. Vyzkoušejte třeba kanály Filmyceskyazadarmo, KoukeYTecelefilmyzdarma nebo Vapet.

Podle dat Českého statistického úřadu u nás každoročně stoupá počet uživatelů předplacených služeb. Spolu s tím na tuzemský trh přicházejí i nové platformy. Lze na těchto službách ušetřit?

Zase bych zapojil selský rozum. Ušetřit lze například sdílením přístupu mezi více přáteli nebo v rámci rodiny. Podmínky služeb to ne vždy umožňují, ale také to často nijak důsledně nekontrolují. Nutno ale říct, že Netflix tuto praktiku začíná potírat.

Co byste tedy uživatelům různých typů předplatných poradil?

Pokud nepotřebujete všechno vidět hned po premiéře, střídejte služby třeba po měsíci. Jeden měsíc si plaťte Netflix, pak ho zrušte a zaplaťte si Sky Showtime, ten po měsíci vyměňte za Disney Plus a tak dále. Orientujte se podle nabídky a počkejte si, až se na konkrétní službě objeví dost obsahu, abyste měli daný měsíc co sledovat. A samozřejmě, pokud v létě u televize moc čas netrávíte, zrušte klidně všechno. Některé služby nabízí levnější nebo zcela bezplatné předplatné s reklamou, například česká Prima+ nebo hudební Spotify.

Vy sám máte podcast Modrák & Friends, který je možné si poslechnout formou předplatného s bonusovým obsahem nebo zdarma. Jak na základě toho osobně vnímáte aktuální trend v přístupu spotřebitelů k předplatným službám?

Já tvořím specifický obsah - vedle podcastu je to ještě newsletter - pro úzkou skupinu lidí zajímající se o herní vývoj a kulturu. Ti můj obsah ocení do té míry, že mě jsou ochotni podpořit částkou téměř srovnatelnou s výší předplatného Netflixu. Tento trend už ale ve světě je řadu let. Lidé raději podpoří konkrétní jednotlivé tvůrce než médium jako takové. Redaktoři velkých západních deníků si zakládají vlastní newsletter a platí si je tolik lidí, že mají vyšší příjmy než ze zaměstnání. Psaní v češtině znamená, že má tvůrce samozřejmě nesrovnatelně menší publikum, ale trend nastupuje i u nás. Stačí se podívat na služby jako HeroHero, Gazetisto nebo Pickey. Čestmír Strakatý má aktuálně skoro šest tisíc předplatitelů, kteří mu posílají pět eur měsíčně. To je extrém, ale úspěšných tvůrců, kteří jsou schopni se živit natáčením videí, podcastů nebo psaním newsletteru, tu je poměrně dost.

Češi se většinou ve svých zálibách neomezují, ale samozřejmě se snaží hledat levnější alternativy. Kterou online zábavu byste označil za momentálně nejlevnější?

Pokud máte opravdu omezený rozpočet, v podstatě vždy existuje alternativa zdarma, byť se tak nedostanete k tomu nejatraktivnějšímu a nejnovějšímu obsahu. Hudba je na Spotify s reklamami, případně klasicky na YouTube. Filmy najdete tamtéž, skvělé je iVysílání České televize, kde je zdarma dostupný celý její obsah včetně řady snímků. Prima+ má bezplatnou variantu předplatného s reklamami a podobně.

Existuje i mnoho legálních zábavních online služeb či produktů zdarma, které přesto obsahují takzvané mikrotransakce. Nejčastěji se tento model objevuje u videoher, zejména pak mobilních. Je skutečně možné do těchto zdánlivě bezplatných zdrojů zábavy nevložit jedinou korunu, a přitom je využít naplno?

Samozřejmě to možné je, ale je třeba mít na paměti, že vývojáři své bezplatné hry koncipují tak, že ve výsledku zaplatí dost lidí na to, aby se jim práce vyplatila. Běžně platí třeba jen 2 procenta ze všech hráčů, často i méně, někteří pak ale v souhrnu zaplatí vysoké částky a v jejich případech se může jednat o určitou formu závislosti. Hry jsou koncipované tak, aby uživatele pozitivně motivovaly k útratě, případně byli za neplacení penalizovaní, například časovým zdržením postupu ve hře. Zejména u bezplatných mobilních her je psychologie herního designu extrémně propracovaná a monetizačním trikům není snadné odolat. Obzvláště to platí pro děti.