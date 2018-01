Online nákup stvrzený otiskem prstu se v dubnu 2019 stane realitou

Nebaví vás všude zadávat dlouhá a složitá hesla? Mastercard má dobrou zprávu. Od dubna 2019 získají čeští spotřebitelé možnost používat k ověřování své totožnosti biometrické prostředky, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje. Novinka ale bude zatím k dispozici pouze pro nákupy na internetu.

Ilustrační snímekFoto: Mastercard

„Nástup biometrie odpovídá požadavkům zákazníků na bezpečná platební řešení, nákupní pohodlí a rychlost, což je v souladu s postupující digitalizací jejich životního stylu. Hesla jsou neoblíbená a nepohodlná, navíc jsou často slabým článkem bezpečnosti. Využívání biometrických prostředků proto bude přínosem i pro obchodníky a banky,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.

Podle něj široká dostupnost tabletů a chytrých telefonů schopných pracovat s biometrickými údaji společně s novými regulatorními požadavky Evropské unie na zabezpečení ověřování totožnosti naznačují, že nastal ten správný čas k tomu, aby bylo biometrické ověřování k dispozici alespoň pro digitální platby.

Přes 90 procent spotřebitelů dává přednost biometrickému ověření k potvrzení platby ve srovnání s ověřením pomocí hesla, a podle nedávné studie provedené Oxfordskou univerzitou ve spolupráci s Mastercard má 92 procent bankéřů zájem uvést biometrická řešení do praxe.

Banky rovněž uvádějí, že v případech, kde je biometrické ověření totožnosti k dispozici, vykazují spotřebitelé výrazně vyšší tendenci započatý nákup dokončit. Četnost upuštění od nákupu klesá při využití biometrického ověření až o 70 procent ve srovnání s jinými způsoby, jako je například jednorázové heslo zasílané prostřednictvím SMS, což dokazuje výrazně vyšší míru spokojenosti s uživatelským prožitkem.

Stávající způsoby prokázání totožnosti online mohou znamenat, že nakupující musí za tímto účelem opustit stránky prodejce, což může být navíc složité či časově náročné. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je přejít od ověření prostřednictvím toho, co spotřebitel zná (heslo) a co má v držení (platební karta, chytrý mobil) k tomu, co má (chytrý telefon) a čím je (biometrické údaje).

Mastercard je již několik let hnací silou v prosazování technologií biometrického ověřování plateb, přičemž se zaměřuje na zdokonalování spotřebitelského prožitku současně se zabezpečením plateb realizovaných online i offline.

Řešení Mastercard Identity Check, které je v současné době dostupné v 37 zemích, umožňuje využívat otisk prstu, skenování rohovky nebo rozpoznání obličeje k ověření totožnosti jednotlivce v online prostředí během nakupování či při správě bankovního účtu. Toto řešení výrazně zrychluje provádění digitálních transakcí a zvyšuje úroveň zabezpečení, což umožňuje plynulé dokončení nákupu a tím snižuje četnost nedokončených nákupů.