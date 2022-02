Jak informovala tajemnice třeboňského úřadu Petra Jánská, město chce získat dotace na obnovu výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích, restaurování Novohradské brány a opravu hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty v Třeboni.

Nejméně nákladná by měla být oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého, která se nachází u mostku přes stoku v Potoční ulici v Břilicích. „Kvůli povětrnostním vlivům a vzlínání podzemní vlhkosti jsou na kapličce poškozené omítky, malby a nátěry,“ uvedla tajemnice a popsala, že v rámci rekonstrukce dojde k otlučení omítek, odizolování a oddrenážování základů a injektáži, která zamezí vzlínání vlhkosti. Kaplička dostane i novou omítku a k usnadnění přístupu přispěje nové kamenné schodiště. Opravy se mají dočkat také vnitřní malby. Předpokládané celkové výdaje jsou v tuto chvíli odhadovány na 154 tisíc korun.

Naopak nejnákladnější bude oprava Novohradské brány. Petra Jánská zmínila, že na obnovu fasády Novohradské brány byl v loňském roce vypracován restaurátorský návrh. Samotná obnova má být rozdělena do dvou etap. „Nyní se bude žádat o dotaci na první etapu, v rámci které by se obnovila fasáda a hrubá omítka na jižní straně, obnovil by se historický nápis a zrestaurovaly by se kamenné prvky brány a hradební zeď přiléhající k jižní straně brány,“ vyjmenovala tajemnice. Na tuto fázi jsou celkové výdaje vyčísleny na 800 tisíc korun.

Opravy by se letos měla dočkat také historická zeď na hřbitově sv. Alžběty, konkrétně část vedoucí západně od budovy márnice. Nyní jsou na ní patrné praskliny, chybějící cihly v horní části i opadávající omítka. Podle informací z radnice se jedná o zeď v délce 51,3 metru a o výšce 1,9 metru. „Oprava tedy bude nemalého rozsahu,“ zmínila Petra Jánská. Práce vyjdou přibližně na 596 tisíc korun. Tajemnice upřesnila, že omítky na zdi bude nutné opravit z obou stran, stejně tak krytinu z pálené cihly v horní části zdi.